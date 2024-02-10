Розпалять справжню пристрасть: 6 найсексуальніших ароматів на День святого Валентина

На поличках магазинів є багато ароматів, які випромінюють сексуальність. Вони здатні розпалити неймовірну пристрасть між чоловіком та жінкою. А це саме те, що потрібно на День святого Валентина.

Свято уже не за горами, адже припадає на 14 лютого. Тож прийшов час обирати найсексуальніший аромат, щоб вразити свою кохану людину, передає 24 Канал.

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Найсексуальніші жіночі аромати

Diesel Loverdose – один із найспокусливіших ароматів, яким жінки користуються з 2011 року. Цей парфум чудово підійде для романтичного побачення на День святого Валентина, адже додає у стосунки неймовірну пристрасть.

Початкова нота : зірчастий аніс, мандарин.

: зірчастий аніс, мандарин. Нота серця : гарденія, жасмин, лакриця.

: гарденія, жасмин, лакриця. Кінцева нота: амбра, ваніль, деревинні ноти.

Dior Pure Poison – про справжню чуттєвість та жіночність, які створює бренд "Christian Dior". Цей аромат здатний привабити будь-якого чоловіка. Він підходить для жінок, які не бояться приймати життєві виклики.

Початкова нота : бергамот, жасмин, сицилійський мандарин, солодкий апельсин.

: бергамот, жасмин, сицилійський мандарин, солодкий апельсин. Нота серця : пасифлора, рожева півонія, рожевий журавець.

: пасифлора, рожева півонія, рожевий журавець. Кінцева нота: біла амбра, квітка апельсина.

Jean Paul Gaultier Scandal – неможливо не згадати про цей парфум, коли мова йде про сексуальність. Це аромат вільних жінок, які на День святого Валентина збираються підкорювати чоловічі серця. Парфум випустили не так давно – у 2017 році.

Початкова нота : гарденія, червоний апельсин.

: гарденія, червоний апельсин. Нота серця : мед.

: мед. Кінцева нота: пачулі.

Який парфум обрати на День святого Валентина / Фото Canva

Найсексуальніші чоловічі аромати

Chanel Bleu de Chanel – парфум, який якнайкраще передає чоловічу рішучість та вишуканість. Легендарний аромат вже довгий час вважається одним із найсексуальніших. Він продається з 2010 року.

Початкова нота : ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.

: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус. Нота серця : грейпфрут, кедр, лабданум, м'ята.

: грейпфрут, кедр, лабданум, м'ята. Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.

Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – цей аромат звабив вже не одну жінку. Він огорне будь-якого чоловіка пристрастю та привабливістю, – а це саме те, що необхідно на День святого Валентина. Парфум з'явився у 2019 році.

Початкова нота : імбир.

: імбир. Нота серця : манінка.

: манінка. Кінцева нота: ветівер.

Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфум для прямолінійних та впевнених у собі чоловіків. Він запам'ятовується жінкам з перших же секунд. Вибухова сила аромату точно не залишить їх байдужими. Представлений на поличках магазинів з 2020 року.