Традиційно День закоханих відзначали 14 лютого. Однак 1 вересня 2023 року УПЦ та УГКЦ перейшли на новий церковний календар. Чи отримав День святого Валентина нову дату, знає 24 Канал.

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День святого Валентина 2024

У 2024 році українці святкуватимуть День святого Валентина 14 лютого. Ніяких змін не відбулося, оскільки свято має фіксовану дату. За традицією, закохані пари цей день проводять разом, готують сюрпризи та подарунки. Квіти, романтичні листівки та шоколад у формі серця – це одні з головних атрибутів свята.

Традиції різних країн світу на День закоханих

За традицією, у Франції, Данії та Італії партнери обмінюються подарунками. Однак кожна країна має свої особливості. Наприклад, французи полюбляють коштовності та ювелірні прикраси, данці – засушені квіти білого кольору, а італійці – торти та солодощі, які прикрашають сердечками та голубами.

На Ямайці у цей день люди борються з невпевненістю та сором'язливістю. Зокрема, у країні відбуваються "голі весілля". Традиції такого дійства є досить специфічними. Адже наречені позбуваються усього одягу та залишають лише обручки. А от, наприклад, у Голландії жінки на День святого Валентина роблять пропозицію руки та серця чоловікам. Останні можуть відмовити, однак, обов'язково повинні подарувати сукню з шовку.

Цікаво, що у Фінляндії 14 лютого відзначається День друга. А англійці на свято всіх закоханих пишуть листи, у яких признаються у своїх почуттях ще й домашнім тваринам. Зауважимо, що у Саудівській Аравії та Ірані День святого Валентина – заборонений. Адже керівництво країн вважає, що він пов'язаний зі сексуальною розбещеністю. Люди, які порушують правило, отримують великі штрафи.