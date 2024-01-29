Традиционно День влюбленных отмечали 14 февраля. Однако 1 сентября 2023 года УПЦ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Получил ли День святого Валентина новую дату знает 24 Канал.

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День святого Валентина 2024

В 2024 году украинцы будут праздновать День святого Валентина 14 февраля. Никаких изменений не произошло, поскольку праздник имеет фиксированную дату. По традиции, влюбленные пары этот день проводят вместе, готовят сюрпризы и подарки. Цветы, романтические открытки и шоколад в форме сердца – это одни из главных атрибутов праздника.

Традиции разных стран мира на День влюбленных

По традиции, во Франции, Дании и Италии партнеры обмениваются подарками. Однако у каждой страны есть свои особенности. Например, французы любят драгоценности и ювелирные украшения, датчане – засушенные цветы белого цвета, а итальянцы – торты и сладости, которые украшают сердечками и голубями.

На Ямайке в этот день люди борются с неуверенностью и застенчивостью. В частности, в стране проходят "голые свадьбы". Традиции такого действа достаточно специфичны. Ведь невесты и женихи избавляются от всей одежды и оставляют только обручальные кольца. А вот, например, в Голландии женщины на День святого Валентина делают предложение руки и сердца мужчинам. Последние могут отказать, однако обязательно должны подарить платье из шелка.

Интересно, что в Финляндии 14 февраля отмечается День друга. А англичане на праздник всех влюбленных пишут письма, в которых признаются в своих чувствах еще и домашним животным. Заметим, что в Саудовской Аравии и Иране День святого Валентина запрещен. Ведь руководство стран считает, что он связан с сексуальной распущенностью. Люди, нарушающие правило, получают большие штрафы.