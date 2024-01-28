До 2023 года Благовещение Пресвятой Богородицы отмечалось 7 апреля. Дата изменилась, поскольку Украина перешла на новый церковный календарь. Когда праздник будет в 2024 году, расскажет 24 Канал.

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Благовещение 2024: новая дата

В 2024 году украинцы будут праздновать Благовещение 25 марта. По традиции, люди идут в церковь, чтобы послушать богослужения и помолиться. Также в этот день в небо выпускают голубей. Ведь считается, что они летят к ангелам-хранителям, чтобы рассказать обо всех хороших событиях, которые случились в течение года.

В этот период продолжается Великий пост перед Пасхой. Однако на Благовещение упраздняются некоторые запреты. В частности, можно употреблять растительное масло, рыбу и пить церковное красное вино. Однако если праздник приходится на Страстную неделю, то нельзя есть молочные продукты и рыбу.

Что нельзя делать