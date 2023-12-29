Это связано с тем, что 1 сентября 2023 УПЦ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Поэтому многие украинцы теперь отмечают праздники по-другому. Больше о том, какие религиозные праздники будут в январе 2024 года, расскажет 24 Канал.

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Календарь религиозных праздников на январь 2024