Це пов'язано з тим, що 1 вересня 2023 року УПЦ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому багато українців тепер відзначають свята по-іншому. Більше про те, які релігійні свята будуть у січні 2024 року, розкаже 24 Канал.
Актуально Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця
Календар релігійних свят на січень 2024
- 1 січня – Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.
- 2 січня – преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.
- 3 січня – святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.
- 4 січня – Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.
- 5 січня – Водохресний святвечір, пророка Міхея.
- 6 січня – Хрещення Господнє.
- 7 січня – Собор Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана.
- 8 січня – преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.
- 9 січня – мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.
- 10 січня – святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.
- 11 січня – преподобного Феодосія Великого.
- 12 січня – мучениці Татіани Римської, святителя Сави I, архієпископа Сербського.
- 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.
- 14 січня – рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
- 15 січня – преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.
- 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра.
- 17 січня – преподобного Антонія Великого.
- 18 січня – святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.
- 19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.
- 20 січня – преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни та Римми.
- 21 січня – преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана та Акіли, мученика Неофіта Нікейського.
- 22 січня – святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.
- 23 січня – священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.
- 24 січня – преподобної Ксенії.
- 25 січня – святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
- 26 січня – преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії й синів їх Аркадія та Іоанна.
- 27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого.
- 28 січня – преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.
- 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.
- 30 січня – Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоустого, преподобного Зінона, постника Печерського.
- 31 січня – святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра та Іоанна й з ними мучениці Афанасії й дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.