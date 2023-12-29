Це пов'язано з тим, що 1 вересня 2023 року УПЦ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Тому багато українців тепер відзначають свята по-іншому. Більше про те, які релігійні свята будуть у січні 2024 року, розкаже 24 Канал.

Актуально Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Календар релігійних свят на січень 2024