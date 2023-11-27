У грудні маємо одні з найважливіших церковних свят: святого Миколая, Святвечір, Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці та Щедрий вечір. Коли саме відзначатимуть ці та інші релігійні свята, розкаже 24 Канал.
Актуально Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят
Церковні свята у грудні
- 1 грудня – святого пророка Наума.
- 2 грудня – святого пророка Аввакума.
- 3 грудня – святого пророка Софонія.
- 4 грудня – святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.
- 5 грудня – преподобного і богоносного Сави Освяченого.
- 6 грудня – святого Миколая.
- 7 грудня – святого Амвросія, єпископа Медіоланського.
- 8 грудня – преподобного Патапія.
- 9 грудня – зачаття святої Анни.
- 10 грудня – святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.
- 11 грудня – священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
- 12 грудня – преподобного Спиридона чудотворця.
- 13 грудня – святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.
- 14 грудня – святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.
- 15 грудня – святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.
- 16 грудня – святого пророка Аггея.
- 17 грудня – святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія.
- 20 грудня – святого священномученика Ігнатія Богоносця.
- 21 грудня – святої мучениці Юліянії.
- 22 грудня – святої великомучениці Анастасії.
- 23 грудня – святих десятьох мучеників, що в Криті.
- 24 грудня – Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.
- 25 грудня – Різдво Христове.
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.
- 27 грудня – святого апостола, первомученика і диякона Стефана.
- 28 грудня – святих мучеників, спалених в Нікодимії.
- 29 грудня – святих новонароджених, за Христа вбитих в Вифлеємі.
- 30 грудня – святої мучениці Анісії.
- 31 грудня – преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.