У грудні маємо одні з найважливіших церковних свят: святого Миколая, Святвечір, Різдво Христове, Собор Пресвятої Богородиці та Щедрий вечір. Коли саме відзначатимуть ці та інші релігійні свята, розкаже 24 Канал.

Актуально Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят

Церковні свята у грудні