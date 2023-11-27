В декабре имеем одни из важнейших церковных праздников: святого Николая, Сочельник, Рождество, Собор Пресвятой Богородицы и Щедрый вечер. Когда именно будут отмечать эти и другие религиозные праздники, расскажет 24 Канал.

Актуально Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Церковные праздники в декабре

  • 1 декабря – святого пророка Наума.
  • 2 декабря – святого пророка Авакума.
  • 3 декабря – святого пророка Софония.
  • 4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.
  • 5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного.
  • 6 декабря – святого Николая.
  • 7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского.
  • 8 декабря – преподобного Патапия.
  • 9 декабря – зачатие святой Анны.
  • 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
  • 11 декабря – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита.
  • 12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца.
  • 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии.
  • 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика.
  • 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана.
  • 16 декабря – святого пророка Аггея.
  • 17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила.
  • 18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним.
  • 19 декабря – святого мученика Бонифатия.
  • 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца.
  • 21 декабря – святой мученицы Юлиании.
  • 22 декабря – святой великомученицы Анастасии.
  • 23 декабря – святых десяти мучеников, которые в Крите.
  • 24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении.
  • 25 декабря – Рождество.
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия.
  • 27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана.
  • 28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии.
  • 29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме.
  • 30 декабря – святой мученицы Анисии.
  • 31 декабря – преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.