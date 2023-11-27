В декабре имеем одни из важнейших церковных праздников: святого Николая, Сочельник, Рождество, Собор Пресвятой Богородицы и Щедрый вечер. Когда именно будут отмечать эти и другие религиозные праздники, расскажет 24 Канал.

Актуально Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников

Церковные праздники в декабре