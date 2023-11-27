В декабре имеем одни из важнейших церковных праздников: святого Николая, Сочельник, Рождество, Собор Пресвятой Богородицы и Щедрый вечер. Когда именно будут отмечать эти и другие религиозные праздники, расскажет 24 Канал.
Актуально Православный календарь на ноябрь: как изменятся даты религиозных праздников
Церковные праздники в декабре
- 1 декабря – святого пророка Наума.
- 2 декабря – святого пророка Авакума.
- 3 декабря – святого пророка Софония.
- 4 декабря – святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.
- 5 декабря – преподобного и богоносного Саввы Освященного.
- 6 декабря – святого Николая.
- 7 декабря – святого Амвросия, епископа Медиоланского.
- 8 декабря – преподобного Патапия.
- 9 декабря – зачатие святой Анны.
- 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
- 11 декабря – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита.
- 12 декабря – преподобного Спиридона чудотворца.
- 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии.
- 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика.
- 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана.
- 16 декабря – святого пророка Аггея.
- 17 декабря – святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила.
- 18 декабря – святого мученика Севастиана и тех, кто с ним.
- 19 декабря – святого мученика Бонифатия.
- 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца.
- 21 декабря – святой мученицы Юлиании.
- 22 декабря – святой великомученицы Анастасии.
- 23 декабря – святых десяти мучеников, которые в Крите.
- 24 декабря – Сочельник, святой преподобномученицы Евгении.
- 25 декабря – Рождество.
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия.
- 27 декабря – святого апостола, первомученика и диакона Стефана.
- 28 декабря – святых мучеников, сожженных в Никодимии.
- 29 декабря – святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме.
- 30 декабря – святой мученицы Анисии.
- 31 декабря – преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.