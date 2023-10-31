У листопаді маємо немало церковних свят. Серед них – Собор Архістратига Михаїла, Святої великомучениці Катерини, святого апостола Андрія Первозванного. Коли саме відзначатимуть Андрія Первозванного та інші церковні свята – розповімо далі на сайті 24 Каналу.

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Церковні свята у листопаді

1 листопада – святих чудотворців Косми і Даміана.

– святих чудотворців Косми і Даміана. 2 листопада – мучеників Ахиндина, Пигасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та інших з ними.

– мучеників Ахиндина, Пигасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та інших з ними. 3 листопада – оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера і Аіфала диякона, преподобної княжни Анни, доньки князя Всеволода I Ярославича.

– оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера і Аіфала диякона, преподобної княжни Анни, доньки князя Всеволода I Ярославича. 4 листопада – преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея;

– преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея; 5 листопада – мучеників Галактіона та Епістимія.

– мучеників Галактіона та Епістимія. 6 листопада – святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського.

– святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського. 7 листопада – мученика Феодота Анкірського.

– мученика Феодота Анкірського. 8 листопада – Собор Архистратига Михаїла.

– Собор Архистратига Михаїла. 9 листопада – ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської.

– ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської. 10 листопада – мученика Ореста.

– мученика Ореста. 11 листопада – преподобного Феодора Студита, сповідника.

– преподобного Феодора Студита, сповідника. 12 листопада – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

– святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. 13 листопада – святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

– святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. 14 листопада – апостола Пилипа.

– апостола Пилипа. 15 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, перший день Різдвяного посту.

– мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, перший день Різдвяного посту. 16 листопада – апостола і євангеліста Матвія.

– апостола і євангеліста Матвія. 17 листопада – святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.

– святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. 18 листопада – мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

– мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського. 19 листопада – пророка Авдія, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".

– пророка Авдія, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха". 20 листопада – святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.

– святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

– Введення в храм Пресвятої Богородиці. 22 листопада – апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського.

– апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського. 23 листопада – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

– святителя Амфілохія, єпископа Іконійського. 24 листопада – великомучениці Катерини.

– великомучениці Катерини. 25 листопада – священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

– священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. 26 листопада – преподобного Аліпія стовпника.

– преподобного Аліпія стовпника. 27 листопада – ікони Божої Матері "Знамення", великомученика Якова Персянина.

– ікони Божої Матері "Знамення", великомученика Якова Персянина. 28 листопада – мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин.

– мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин. 29 листопада – мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників.

– мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників. 30 листопада – апостола Андрія Первозванного.

Автор: Віра Шурмакевич