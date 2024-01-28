До 2023 року Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначали 7 квітня. Дата змінилася, оскільки Україна перейшла на новий церковний календар. Коли свято буде у 2024 році, розповість 24 Канал.

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Благовіщення 2024: нова дата

У 2024 році українці святкуватимуть Благовіщення 25 березня. За традицією, люди йдуть до церкви, щоб послухати богослужіння та помолитися. Також в цей день у небо випускають голубів. Адже вважається, що вони летять до ангелів-охоронців, щоб розповісти про всі хороші події, які трапилися протягом року.

У цей період триває Великий піст перед Великоднем. Однак на Благовіщення скасовуються деякі заборони. Зокрема, можна вживати рослинну олію, рибу та пити церковне червоне вино. Однак якщо свято припадає на Страсний тиждень, то не можна їсти молочні продукти та рибу.

Що не можна робити