Свято уже не за горами, адже припадає на 14 лютого. Тож прийшов час обирати найсексуальніший аромат, щоб вразити свою кохану людину, передає 24 Канал.

Теж корисно Привертають увагу кожної: 5 чоловічих парфумів, від яких у захваті жінки

Найсексуальніші жіночі аромати

Diesel Loverdose – один із найспокусливіших ароматів, яким жінки користуються з 2011 року. Цей парфум чудово підійде для романтичного побачення на День святого Валентина, адже додає у стосунки неймовірну пристрасть.

Початкова нота : зірчастий аніс, мандарин.

: зірчастий аніс, мандарин. Нота серця : гарденія, жасмин, лакриця.

: гарденія, жасмин, лакриця. Кінцева нота: амбра, ваніль, деревинні ноти.

Dior Pure Poison – про справжню чуттєвість та жіночність, які створює бренд "Christian Dior". Цей аромат здатний привабити будь-якого чоловіка. Він підходить для жінок, які не бояться приймати життєві виклики.

Початкова нота : бергамот, жасмин, сицилійський мандарин, солодкий апельсин.

: бергамот, жасмин, сицилійський мандарин, солодкий апельсин. Нота серця : пасифлора, рожева півонія, рожевий журавець.

: пасифлора, рожева півонія, рожевий журавець. Кінцева нота: біла амбра, квітка апельсина.

Jean Paul Gaultier Scandal – неможливо не згадати про цей парфум, коли мова йде про сексуальність. Це аромат вільних жінок, які на День святого Валентина збираються підкорювати чоловічі серця. Парфум випустили не так давно – у 2017 році.

Початкова нота : гарденія, червоний апельсин.

: гарденія, червоний апельсин. Нота серця : мед.

: мед. Кінцева нота: пачулі.

Який парфум обрати на День святого Валентина / Фото Canva

Найсексуальніші чоловічі аромати

Chanel Bleu de Chanel – парфум, який якнайкраще передає чоловічу рішучість та вишуканість. Легендарний аромат вже довгий час вважається одним із найсексуальніших. Він продається з 2010 року.

Початкова нота : ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.

: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус. Нота серця : грейпфрут, кедр, лабданум, м'ята.

: грейпфрут, кедр, лабданум, м'ята. Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.

Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – цей аромат звабив вже не одну жінку. Він огорне будь-якого чоловіка пристрастю та привабливістю, – а це саме те, що необхідно на День святого Валентина. Парфум з'явився у 2019 році.

Початкова нота : імбир.

: імбир. Нота серця : манінка.

: манінка. Кінцева нота: ветівер.

Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфум для прямолінійних та впевнених у собі чоловіків. Він запам'ятовується жінкам з перших же секунд. Вибухова сила аромату точно не залишить їх байдужими. Представлений на поличках магазинів з 2020 року.