Свято уже не за горами, адже припадає на 14 лютого. Тож прийшов час обирати найсексуальніший аромат, щоб вразити свою кохану людину, передає 24 Канал.
Теж корисно Привертають увагу кожної: 5 чоловічих парфумів, від яких у захваті жінки
Найсексуальніші жіночі аромати
Diesel Loverdose – один із найспокусливіших ароматів, яким жінки користуються з 2011 року. Цей парфум чудово підійде для романтичного побачення на День святого Валентина, адже додає у стосунки неймовірну пристрасть.
- Початкова нота: зірчастий аніс, мандарин.
- Нота серця: гарденія, жасмин, лакриця.
- Кінцева нота: амбра, ваніль, деревинні ноти.
Dior Pure Poison – про справжню чуттєвість та жіночність, які створює бренд "Christian Dior". Цей аромат здатний привабити будь-якого чоловіка. Він підходить для жінок, які не бояться приймати життєві виклики.
- Початкова нота: бергамот, жасмин, сицилійський мандарин, солодкий апельсин.
- Нота серця: пасифлора, рожева півонія, рожевий журавець.
- Кінцева нота: біла амбра, квітка апельсина.
Jean Paul Gaultier Scandal – неможливо не згадати про цей парфум, коли мова йде про сексуальність. Це аромат вільних жінок, які на День святого Валентина збираються підкорювати чоловічі серця. Парфум випустили не так давно – у 2017 році.
- Початкова нота: гарденія, червоний апельсин.
- Нота серця: мед.
- Кінцева нота: пачулі.
Який парфум обрати на День святого Валентина / Фото Canva
Найсексуальніші чоловічі аромати
Chanel Bleu de Chanel – парфум, який якнайкраще передає чоловічу рішучість та вишуканість. Легендарний аромат вже довгий час вважається одним із найсексуальніших. Він продається з 2010 року.
- Початкова нота: ветівер, жасмин, рожевий перець, цитрус.
- Нота серця: грейпфрут, кедр, лабданум, м'ята.
- Кінцева нота: імбир, ладан, пачулі, сандалове дерево.
Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – цей аромат звабив вже не одну жінку. Він огорне будь-якого чоловіка пристрастю та привабливістю, – а це саме те, що необхідно на День святого Валентина. Парфум з'явився у 2019 році.
- Початкова нота: імбир.
- Нота серця: манінка.
- Кінцева нота: ветівер.
Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфум для прямолінійних та впевнених у собі чоловіків. Він запам'ятовується жінкам з перших же секунд. Вибухова сила аромату точно не залишить їх байдужими. Представлений на поличках магазинів з 2020 року.
- Початкова нота: абсолю троянди, грейпфрут.
- Нота серця: дамаська троянда, цитрус.
- Кінцева нота: амбра, шафлія.