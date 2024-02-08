Тому запах потрібно підбирати ретельно. 24 Канал зробив добірку чоловічих парфумів, які найбільше подобаються жінкам.
До речі 5 особливих жіночих ароматів, від яких божеволіють чоловіки
Armani Acqua di Gio pour homme
Armani Acqua di Gio pour homme – це запах справжньої мужності. Аромат додає впевненості у собі. Окрім того, чоловіки постійно купаються у жіночих компліментах. Ці парфуми з'явилися у 1996 році.
- Початкова нота: апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин.
- Нота серця: гіацинт, коріандр, морський акорд, мускатний горіх, персик, резеда, троянда, фрезія, фіалка, цикламен.
- Кінцева нота: амбре, білий мускус, дубовий мох, кедр, пачулі.
Paco Rabanne 1 Million
Paco Rabanne 1 Million – для цілеспрямованих чоловіків, які знають, чого хочуть від життя. Парфуми, які були випущені у 2008 році, здобули шалену популярність у всьому світі та вважаються неймовірно розкішними.
- Початкова нота: грейпфрут, м'ята, червоний мандарин.
- Нота серця: кориця, спеції, троянда.
- Кінцева нота: амбра, деревинні ноти, пачулі, шкіра.
Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme
Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme – парфуми, створені для чоловіків, які вміють отримувати задоволення від життя. Вони продаються у магазинах з 1999 року та мають дуже свіжий аромат, який приваблює жінок.
- Початкова нота: зелений перець, лимон, юзу.
- Нота серця: водяна м'ята, водяні ноти, зелені ноти, лотос.
- Кінцева нота: білий мускус, кедр.
D&G The One for Men
D&G The One for Men – парфуми, які найкраще передають чоловічу харизму. А елегантний флакон, який має дуже естетичний вигляд, робить їх ще більш особливими. Аромат з'явився на ринку у 2008 році.
- Початкова нота: базилік, грейпфрут, коріандр.
- Нота серця: імбир, кардамон, квіти апельсина.
- Кінцева нота: кедр, сіра амбра, тютюн.
Versace Man Eau Fraiche
Versace Man Eau Fraiche – для чоловіків, які завжди прагнуть виділятися серед людей. Цей аромат додає неймовірного шарму та робить образ більш спокусливим. Парфуми заполонили полички магазинів у 2006 році.
- Початкова нота: бергамот, карамбола, кардамон, лимон, трояндове дерево.
- Нота серця: білий кедр, перець, тархун, шавлія.
- Кінцева нота: амбра, деревинні ноти, мускус, сикомор, шафран.