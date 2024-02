Тому запах потрібно підбирати ретельно. 24 Канал зробив добірку чоловічих парфумів, які найбільше подобаються жінкам.

Armani Acqua di Gio pour homme

Armani Acqua di Gio pour homme – це запах справжньої мужності. Аромат додає впевненості у собі. Окрім того, чоловіки постійно купаються у жіночих компліментах. Ці парфуми з'явилися у 1996 році.

Початкова нота : апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин.

: апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин. Нота серця : гіацинт, коріандр, морський акорд, мускатний горіх, персик, резеда, троянда, фрезія, фіалка, цикламен.

: гіацинт, коріандр, морський акорд, мускатний горіх, персик, резеда, троянда, фрезія, фіалка, цикламен. Кінцева нота: амбре, білий мускус, дубовий мох, кедр, пачулі.

Paco Rabanne 1 Million

Paco Rabanne 1 Million – для цілеспрямованих чоловіків, які знають, чого хочуть від життя. Парфуми, які були випущені у 2008 році, здобули шалену популярність у всьому світі та вважаються неймовірно розкішними.

Початкова нота : грейпфрут, м'ята, червоний мандарин.

: грейпфрут, м'ята, червоний мандарин. Нота серця : кориця, спеції, троянда.

: кориця, спеції, троянда. Кінцева нота: амбра, деревинні ноти, пачулі, шкіра.

Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme

Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme – парфуми, створені для чоловіків, які вміють отримувати задоволення від життя. Вони продаються у магазинах з 1999 року та мають дуже свіжий аромат, який приваблює жінок.

Початкова нота : зелений перець, лимон, юзу.

: зелений перець, лимон, юзу. Нота серця : водяна м'ята, водяні ноти, зелені ноти, лотос.

: водяна м'ята, водяні ноти, зелені ноти, лотос. Кінцева нота: білий мускус, кедр.

D&G The One for Men

D&G The One for Men – парфуми, які найкраще передають чоловічу харизму. А елегантний флакон, який має дуже естетичний вигляд, робить їх ще більш особливими. Аромат з'явився на ринку у 2008 році.

Початкова нота : базилік, грейпфрут, коріандр.

: базилік, грейпфрут, коріандр. Нота серця : імбир, кардамон, квіти апельсина.

: імбир, кардамон, квіти апельсина. Кінцева нота: кедр, сіра амбра, тютюн.

Versace Man Eau Fraiche

Versace Man Eau Fraiche – для чоловіків, які завжди прагнуть виділятися серед людей. Цей аромат додає неймовірного шарму та робить образ більш спокусливим. Парфуми заполонили полички магазинів у 2006 році.