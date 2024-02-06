А от відштовхує чоловіків різкий та занадто яскравий запах, адже він асоціюється з мужністю та силою. Привабити може, навпаки, ніжний, вишуканий та жіночний аромат. Добірку таких парфумів склав 24 Канал.

До речі Найкращі парфуми на весну: 4 свіжі аромати, які підійдуть кожній жінці

Chanel №5

Chanel №5 – це французька класика, яка вже багато років підкорює серця мільйонів жінок у світі. Крім того, культовий аромат приваблює чоловіків, адже є дуже жіночним та розкішним. Парфум був випущений у 1921 році.

Початкова нота : іланг-іланг, альдегіди, бергамот, неролі, персик.

: іланг-іланг, альдегіди, бергамот, неролі, персик. Нота серця : ірис, жасмин, конвалія, троянда.

: ірис, жасмин, конвалія, троянда. Кінцева нота: ваніль, ветівер, дубовий мох, пачулі, сандал.

Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent Black Opium – аромат впевнених у собі жінок. Попри це, є дуже чуттєвим та ніжним. Особливо він підходить для романтичних зимових вечорів. Парфум продається у магазинах з 2014 року.

Початкова нота : акорд кави.

: акорд кави. Нота серця : жасмин, рожевий перець, флердоранж.

: жасмин, рожевий перець, флердоранж. Кінцева нота: ваніль, кедр, пачулі.

Dolce&Gabbana Light Blue

Dolce&Gabbana Light Blue перенесе вас у літо. Згадаєте безсонні теплі ночі, коли навколо панує особлива атмосфера. Пляж, свіжий бриз та розпечений пісок – саме те, з чим асоціюється цей аромат. Парфум підходить для енергійних жінок.

Початкова нота : дзвоник, лимон.

: дзвоник, лимон. Нота серця : бамбук, біла троянда, жасмин.

: бамбук, біла троянда, жасмин. Кінцева нота: амбра, кедр, мускус.

Tom Ford Ombre Leather 18

Tom Ford Ombre Leather 18 – унісекс, тому цей парфум використовують як жінки, так і чоловіки. Аромат викликає неймовірну пристрасть та бажання. Він чудово підійде для моментів, коли хочеться побути разом з коханою людиною.

Початкова нота : кардамон.

: кардамон. Нота серця : жасмин самбак, шкіра.

: жасмин самбак, шкіра. Кінцева нота: амбра, мох, пачулі.

Dior Miss Dior Cherie

Dior Miss Dior Cherie – це про жінок, які люблять свободу, тому насолоджуються життям на повну. Аромат є дуже витонченим та лаконічним. Парфум підійде на кожен день, щоб трохи розбавити буденність, яка інколи дуже набридає.