А вот отталкивает мужчин резкий и слишком яркий запах, ведь он ассоциируется с мужественностью и силой. Привлечь может, напротив, нежный, изысканный и женственный аромат. Подборку таких духов составил 24 Канал.
Кстати Лучшие духи на весну: 4 свежих аромата, которые подойдут каждой женщине
Chanel №5
Chanel №5 – это французская классика, которая уже много лет покоряет сердца миллионов женщин в мире. Кроме того, культовый аромат привлекает мужчин, ведь очень женственный и роскошный. Парфюм был выпущен в 1921 году.
- Начальная нота: иланг-иланг, альдегиды, бергамот, нероли, персик.
- Нота сердца: ирис, жасмин, ландыш, роза.
- Конечная нота: ваниль, ветивер, дубовый мох, пачули, сандал.
Yves Saint Laurent Black Opium
Yves Saint Laurent Black Opium – аромат уверенных в себе женщин. Несмотря на это, является очень чувственным и нежным. Особенно он подходит для романтических зимних вечеров. Парфюм продается в магазинах с 2014 года.
- Начальная нота: аккорд кофе.
- Нота сердца: жасмин, розовый перец, флердоранж.
- Конечная нота: ваниль, кедр, пачули.
Dolce&Gabbana Light Blue
Dolce&Gabbana Light Blue перенесет вас в лето. Вспомните бессонные теплые ночи, когда вокруг царит особая атмосфера. Пляж, свежий бриз и раскаленный песок – именно то, с чем ассоциируется этот аромат. Парфюм подходит для энергичных женщин.
- Начальная нота: колокольчик, лимон.
- Нота сердца: бамбук, белая роза, жасмин.
- Конечная нота: амбра, кедр, мускус.
Tom Ford Ombre Leather 18
Tom Ford Ombre Leather 18 – унисекс, поэтому этот парфюм используют как женщины, так и мужчины. Аромат вызывает невероятную страсть и желание. Он прекрасно подойдет для моментов, когда хочется побыть вместе с любимым человеком.
- Начальная нота: кардамон.
- Нота сердца: жасмин самбак, кожа.
- Конечная нота: амбра, мох, пачули.
Dior Miss Dior Cherie
Dior Miss Dior Cherie – это о женщинах, которые любят свободу, поэтому наслаждаются жизнью на полную. Аромат является очень изящным и лаконичным. Парфюм подойдет на каждый день, чтобы немного разбавить обыденность, которая иногда очень надоедает.
- Начальная нота: зеленый мандарин, листья земляники.
- Нота сердца: жасмин, карамель, попкорн, земляничное мороженое, фиалка.
- Конечная нота: мускус, пачули.