В феврале нужно думать, как бы обновить гардероб, сменить прическу и ежедневный макияж на ближайшие три месяца. Кроме того, для весны стоит подобрать удачный парфюм. Подборку лучших ароматов смотрите на сайте 24 Канала.

Тоже полезно Прибавляет возраст: женщинам после 40 стоит отказаться от этой прически.

Сладкий аромат

Зимой женщины используют более резкие и стойкие духи, чем весной. Однако на теплое время года их нужно отложить в шкаф и бежать в магазин за сладкими ароматами. Это, в частности, могут быть следующие духи: Lancome La Nuit Tresor Nude, Zadig & Voltaire Girls Can Be Crazy, Rihanna Rogue Love, Prada Candy Kiss. Кстати, сладкие ароматы лучше покупать в начале весны, когда на улице еще немного прохладно.

Цветочный аромат

Весной все вокруг расцветает, поэтому цветочные ароматы – маст-хев на это время года. Они идеально подойдут для людей, которые любят более сдержанные духи, чтобы не пахнуть слишком сладко. В частности, цветы можно услышать в Dior J'adore, Gucci Bloom, Viktor & Rolf Flowerbomb и Libre Le Parfum, YSL. Таких запахов очень много, поэтому каждая девушка выберет для себя тот, который освежит лучше всего.

Фруктовый аромат

Фруктовые ароматы придают энергии, которой так не хватало зимой. Ведь в холодное время года больше хочется сидеть дома, а не выходить на улицу лишний раз. Вы можете выбрать парфюм, который пахнет персиком, ананасом, абрикосом или яблоком. Фруктовый аромат имеют такие: Lattafa Confidential Private Gold, Ariana Grande Thank U Next, Jeanne Arthes Boum Vanille Sa Pomme d'Amour и Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

Цитрусовый аромат

Однозначно придадут свежести вашему образу цитрусовые ароматы. Их, кстати, многие также используют зимой. Ведь апельсины, мандарины и грейпфруты ассоциируются с рождественско-новогодними праздниками. Однако хороший цитрусовый запах можно подобрать и для весны. Например, это могут быть следующие духи: Chanel Chance, Yves Saint Laurent Libre, Versace Bright Crystal, Trussardi Donna и Dolce & Gabbana Light Blue.