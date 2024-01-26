Однако эксперт Ганима Абдулла утверждает, что есть прическа, которая добавляет возраста. Поэтому от нее стоит отказаться женщинам, достигшим 40 лет. Подробнее читайте в материале.

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От какой прически следует отказаться женщинам старше 40 лет

Ганиме Абдулла говорит, что делает женщин старше прямая густая челка. Ведь она подчеркивает все изменения, которые приходят с возрастом, в частности морщины. Этого ни в коем случае нельзя стесняться. Однако некоторые люди комфортнее себя чувствуют, когда изменений не заметно.

Нужно выбирать прическу, которая хорошо подчеркивает скулы и форму лица. А прямая густая челка, наоборот, выделяет линии вокруг рта, зону глаз и гусиные лапки.

Однако полностью отказываться от челки не стоит. Ведь можно подстричь челку-шторку, которая не привлекает внимание к возрастным изменениям. Обычно она подходит женщинам всех возрастов. Кроме того, может сделать лицо визуально меньше.

Прямая густая челка добавляет возраста / Фото NewBreed

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