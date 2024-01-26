Однак експертка Ганіма Абдулла стверджує, що є зачіска, яка додає віку. Тому від неї варто відмовитися жінкам, які досягли 40 років. Детальніше читайте у матеріалі.

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Від якої зачіски слід відмовитися жінкам старше 40 років

Ганіме Абдулла каже, що робить жінок старшими прямий густий чубчик. Адже він підкреслює усі зміни, які приходять з віком, зокрема зморшки. Цього ні в якому разі не можна соромитися. Однак деякі люди комфортніше себе почувають, коли змін не помітно.

Потрібно обирати зачіску, яка гарно підкреслює вилиці та форму обличчя. А прямий густий чубчик, навпаки, виділяє лінії навколо рота, зону очей та гусячі лапки.

Однак повністю відмовлятися від чубчика не варто. Адже можна підстригти чубчик-шторку, який не привертає увагу до вікових змін. Зазвичай він підходить жінкам різного віку. Крім того, може зробити обличчя візуально меншим.

Прямий густий чубчик додає віку / Фото NewBreed

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