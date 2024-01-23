Під час повномасштабного вторгнення свічки стали для українців справжніми паличками-виручалочками. Адже багато людей запалювали їх, коли відбувалися постійні відключення світла. Однак деякі свічки можуть швидко згорати. Що допоможе їм прослужити довше, читайте у матеріалі.

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Помістіть свічку у морозильну камеру

Морозильна камера є вдома у кожного. Тому такий спосіб – досить доступний та простий. Не варто ним нехтувати. Річ у тім, що у морозильнику віск замерзає, тому й не буде швидко танути. Якщо вам потрібно відновити тонку свічку, то потримайте її там десь годину, товсту свічку слід залишити на дві години.

Використайте ножиці

Цікаво, що ножиці також можуть допомогти свічці прослужити довше. Необхідно просто підрізати гніт до одного сантиметра, щоб свічка згорала не так швидко. Довгий гніт пришвидшує процес, бо робить полум'я занадто великим.

Додайте сіль у рідкий віск

Спершу необхідно підпалити свічку, щоб віск гарно розтікся навколо гніту. Далі потрібно насипати трохи звичайної солі. Для кращого ефекту все ретельно перемішайте. Зокрема, можете використати зубочистку.