У лютому потрібно думати, як би оновити гардероб, змінити зачіску та щоденний макіяж на найближчі три місяці. Крім того, для весни варто підібрати вдалий парфум. Добірку найкращих ароматів дивіться на сайті 24 Каналу.

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Солодкий аромат

Взимку жінки використовують більш різкі та стійкі парфуми, аніж весною. Однак на теплу пору року їх потрібно відкласти в шафу та бігти у магазин за солодкими ароматами. Це, зокрема, можуть бути такі парфуми: Lancome La Nuit Tresor Nude, Zadig & Voltaire Girls Can Be Crazy, Rihanna Rogue Love, Prada Candy Kiss. До речі, солодкі аромати найкраще купувати на початку весни, коли надворі ще трохи прохолодно.

Квітковий аромат

Весною все навколо розцвітає, тому квіткові аромати – маст-хев на цю пору року. Вони ідеально підійдуть для людей, які люблять більш стримані парфуми, щоб не пахнути занадто солодко. Зокрема, квіти можна почути у Dior J'adore, Gucci Bloom, Viktor & Rolf Flowerbomb та Libre Le Parfum, YSL. Таких запахів є дуже багато, тому кожна дівчина обере для себе той, який освіжить найкраще.

Фруктовий аромат

Фруктові аромати додають енергії, якої так не вистачало зимою. Адже у холодну пору року більше хочеться сидіти вдома, а не виходити на вулицю лишній раз. Ви можете обрати парфум, який пахне персиком, ананасом, абрикосом або яблуком. Фруктовий аромат мають такі: Lattafa Confidential Private Gold, Ariana Grande Thank U Next, Jeanne Arthes Boum Vanille Sa Pomme d'Amour та Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

Цитрусовий аромат

Однозначно додадуть свіжості вашому образу цитрусові аромати. Їх, до речі, багато людей також використовує взимку. Адже апельсини, мандарини та грейпфрути асоціюються з різдвяно-новорічними святами. Однак хороший цитрусовий запах можна підібрати й для весни. Наприклад, це можуть бути такі парфуми: Chanel Chance, Yves Saint Laurent Libre, Versace Bright Crystal, Trussardi Donna та Dolce & Gabbana Light Blue.