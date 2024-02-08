Поэтому запах нужно подбирать тщательно. 24 Канал сделал подборку мужских духов, которые больше всего нравятся женщинам.
Кстати 5 особых женских ароматов, от которых сходят с ума мужчины
Armani Acqua di Gio pour homme
Armani Acqua di Gio pour homme – это запах настоящей мужественности. Аромат придает уверенности в себе. Кроме того, мужчины постоянно купаются в женских комплиментах. Эти духи появились в 1996 году.
- Начальная нота: апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин.
- Нота сердца: гиацинт, кориандр, морской аккорд, мускатный орех, персик, резеда, роза, фрезия, фиалка, цикламен.
- Конечная нота: амбре, белый мускус, дубовый мох, кедр, пачули.
Paco Rabanne 1 Million
Paco Rabanne 1 Million – для целеустремленных мужчин, которые знают, чего хотят от жизни. Парфюм, который был выпущен в 2008 году, обрел бешеную популярность во всем мире и считается невероятно роскошным.
- Начальная нота: грейпфрут, мята, красный мандарин.
- Нота сердца: корица, специи, роза.
- Конечная нота: амбра, древесные ноты, пачули, кожа.
Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme
Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme – парфюм, создан для мужчин, которые умеют получать удовольствие от жизни. Он продается в магазинах с 1999 года и имеет очень свежий аромат, который привлекает женщин.
- Начальная нота: зеленый перец, лимон, юзу.
- Нота сердца: водяная мята, водяные ноты, зеленые ноты, лотос.
- Конечная нота: белый мускус, кедр.
D&G The One for Men
D&G The One for Men – парфюм, который лучше всего передает мужскую харизму. А элегантный флакон, который имеет очень эстетичный вид, делает их еще более особенными. Аромат появился на рынке в 2008 году.
- Начальная нота: базилик, грейпфрут, кориандр.
- Нота сердца: имбирь, кардамон, цветы апельсина.
- Конечная нота: кедр, серая амбра, табак.
Versace Man Eau Fraiche
Versace Man Eau Fraiche – для мужчин, которые всегда стремятся выделяться среди людей. Этот аромат добавляет невероятного шарма и делает образ более соблазнительным. Парфюм заполонил полки магазинов в 2006 году.
- Начальная нота: бергамот, карамбола, кардамон, лимон, розовое дерево.
- Нота сердца: белый кедр, перец, тархун, шалфей.
- Конечная нота: амбра, древесные ноты, мускус, сикомор, шафран.