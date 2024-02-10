Праздник уже не за горами, ведь приходится на 14 февраля. Поэтому пришло время выбирать самый сексуальный аромат, чтобы поразить своего любимого человека, передает 24 Канал.

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Самые сексуальные женские ароматы

Diesel Loverdose – один из самых соблазнительных ароматов, которым женщины пользуются с 2011 года. Этот парфюм прекрасно подойдет для романтического свидания на День святого Валентина, ведь добавляет в отношения невероятную страсть.

Начальная нота : звездчатый анис, мандарин.

: звездчатый анис, мандарин. Нота сердца : гардения, жасмин, лакрица.

: гардения, жасмин, лакрица. Конечная нота: амбра, ваниль, древесные ноты.

Dior Pure Poison – о настоящей чувственности и женственности, которые создает бренд "Christian Dior". Этот аромат способен привлечь любого мужчину. Он подходит для женщин, которые не боятся принимать жизненные вызовы.

Начальная нота : бергамот, жасмин, сицилийский мандарин, сладкий апельсин.

: бергамот, жасмин, сицилийский мандарин, сладкий апельсин. Нота сердца : пассифлора, розовый пион, розовый журавлик.

: пассифлора, розовый пион, розовый журавлик. Конечная нота: белая амбра, цветок апельсина.

Jean Paul Gaultier Scandal – невозможно не вспомнить об этом парфюме, когда речь идет о сексуальности. Это аромат свободных женщин, которые на День святого Валентина собираются покорять мужские сердца. Парфюм выпустили не так давно – в 2017 году.

Начальная нота : гардения, красный апельсин.

: гардения, красный апельсин. Нота сердца : мед.

: мед. Конечная нота: пачули.

Какой парфюм выбрать на День святого Валентина / Фото Canva

Самые сексуальные мужские ароматы

Chanel Bleu de Chanel – парфюм, который лучше всего передает мужскую решительность и изысканность. Легендарный аромат уже долгое время считается одним из самых сексуальных. Он продается с 2010 года.

Начальная нота : ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.

: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус. Нота сердца : грейпфрут, кедр, лабданум, мята.

: грейпфрут, кедр, лабданум, мята. Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.

Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – этот аромат обольстил уже не одну женщину. Он окутает любого мужчину страстью и обаянием, – а это именно то, что необходимо на День святого Валентина. Парфюм появился в 2019 году.

Начальная нота: имбирь.

имбирь. Нота сердца : манинка.

: манинка. Конечная нота: ветивер.

Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфюм для прямолинейных и уверенных в себе мужчин. Он запоминается женщинам с первых же секунд. Взрывная сила аромата точно не оставит их равнодушными. Представлен на полках магазинов с 2020 года.