Праздник уже не за горами, ведь приходится на 14 февраля. Поэтому пришло время выбирать самый сексуальный аромат, чтобы поразить своего любимого человека, передает 24 Канал.
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Самые сексуальные женские ароматы
Diesel Loverdose – один из самых соблазнительных ароматов, которым женщины пользуются с 2011 года. Этот парфюм прекрасно подойдет для романтического свидания на День святого Валентина, ведь добавляет в отношения невероятную страсть.
- Начальная нота: звездчатый анис, мандарин.
- Нота сердца: гардения, жасмин, лакрица.
- Конечная нота: амбра, ваниль, древесные ноты.
Dior Pure Poison – о настоящей чувственности и женственности, которые создает бренд "Christian Dior". Этот аромат способен привлечь любого мужчину. Он подходит для женщин, которые не боятся принимать жизненные вызовы.
- Начальная нота: бергамот, жасмин, сицилийский мандарин, сладкий апельсин.
- Нота сердца: пассифлора, розовый пион, розовый журавлик.
- Конечная нота: белая амбра, цветок апельсина.
Jean Paul Gaultier Scandal – невозможно не вспомнить об этом парфюме, когда речь идет о сексуальности. Это аромат свободных женщин, которые на День святого Валентина собираются покорять мужские сердца. Парфюм выпустили не так давно – в 2017 году.
- Начальная нота: гардения, красный апельсин.
- Нота сердца: мед.
- Конечная нота: пачули.
Какой парфюм выбрать на День святого Валентина / Фото Canva
Самые сексуальные мужские ароматы
Chanel Bleu de Chanel – парфюм, который лучше всего передает мужскую решительность и изысканность. Легендарный аромат уже долгое время считается одним из самых сексуальных. Он продается с 2010 года.
- Начальная нота: ветивер, жасмин, розовый перец, цитрус.
- Нота сердца: грейпфрут, кедр, лабданум, мята.
- Конечная нота: имбирь, ладан, пачули, сандаловое дерево.
Hugo Boss BOSS The Scent Absolute – этот аромат обольстил уже не одну женщину. Он окутает любого мужчину страстью и обаянием, – а это именно то, что необходимо на День святого Валентина. Парфюм появился в 2019 году.
- Начальная нота: имбирь.
- Нота сердца: манинка.
- Конечная нота: ветивер.
Maison Francis Kurkdjian L'Homme À La Rose – парфюм для прямолинейных и уверенных в себе мужчин. Он запоминается женщинам с первых же секунд. Взрывная сила аромата точно не оставит их равнодушными. Представлен на полках магазинов с 2020 года.
- Начальная нота: абсолю розы, грейпфрут.
- Нота сердца: дамасская роза, цитрус.
- Конечная нота: амбра, шафлия.