Десятки акторів залишаються секс-символами Голлівуду упродовж років. І це не дивно, адже сцени з їхніми оголеннями у фільмах залюбки переглядають кіномани. Та хто з голлівудських красенів найчастіше хизується рельєфним пресом – дізнавайтесь у матеріалі.

Пікантне дослідження опублікували на сайті The Ringer. Кері Вітмер підрахувала, скільки разів знамениті актори оголювали свій торс та залюбки поставали в еротичних сценах.

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Цікаво, що для дослідження Кері переглянула всі фільми 30 топових голлівудських акторів 2020 року і сиділа з секундоміром, щоб визначити час, який автори стрічок відводили для пікантних сцен.

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Кіану Рівз

Всі очікували побачити на першому місці Джейсона Стейтема чи когось із братів Гемсвортів, які залюбки показують ідеальне тіло. Однак виявилось, що 56-річний Кіану Рівз з легкістю обійшов їх у рейтингу.

У 12 стрічках актор зіграв в еротичних сценах, зокрема, у фільмах "Солодкий листопад" і "Стук, стук".



Кіану Рівз очолив список акторів, які найчастіше оголяються у фільмах / Фото Dkoding

Роберт Паттінсон

Другий щабель у своєрідному рейтингу посів красень Роберт Паттінсон. Цей голлівудський актор підкорив серця жінок у всьому світі, знявшись у фентезі "Сутінки". Однак не тільки у цих стрічках Роберта Паттінсона можна побачити в еротичних сценах. Загалом у його кар'єрі 8 таких фільмів.



Роберт Паттінсон / Фото Vanity Fair

Джейк Джилленгол

Цей голлівудський красень у 10 фільмах демонстрував своє тіло в еротичних сценах. І, мабуть, всі прихильниці не можуть забути сексуального Джейка Джилленгола у фільмах "Шульга" і "Кохання та інші ліки".



Джейк Джилленгол / Фото WallPaper

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Бред Пітт

Який рейтинг "секс-символів" Голлівуду міг би обійтись без Бреда Пітта? І в 56 років актор приголомшує прихильниць появою в еротичних сценах. За підрахунками Кері Вітмер, цей красень відзначився у 8 стрічках з пікантними сценами.



Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Фото Variety

Роберт Дауні-молодший

Закриває п'ятірку секс-символів Роберт Дауні-молодший. Харизматичний актор знявся у 5 еротичних сценах, загальна тривалість яких склала понад 5 хвилин.



Роберт Дауні-молодший в образі Шерлока / Фото IMDb

Окрім цього, до рейтинга увійшли: