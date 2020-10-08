Які голлівудські красені найчастіше грали в еротичних сценах: спекотні фото
Десятки акторів залишаються секс-символами Голлівуду упродовж років. І це не дивно, адже сцени з їхніми оголеннями у фільмах залюбки переглядають кіномани. Та хто з голлівудських красенів найчастіше хизується рельєфним пресом – дізнавайтесь у матеріалі.
Пікантне дослідження опублікували на сайті The Ringer. Кері Вітмер підрахувала, скільки разів знамениті актори оголювали свій торс та залюбки поставали в еротичних сценах.
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Цікаво, що для дослідження Кері переглянула всі фільми 30 топових голлівудських акторів 2020 року і сиділа з секундоміром, щоб визначити час, який автори стрічок відводили для пікантних сцен.
Актори, які найчастіше роздягаються у фільмах: рейтинг
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Кіану Рівз
Всі очікували побачити на першому місці Джейсона Стейтема чи когось із братів Гемсвортів, які залюбки показують ідеальне тіло. Однак виявилось, що 56-річний Кіану Рівз з легкістю обійшов їх у рейтингу.
У 12 стрічках актор зіграв в еротичних сценах, зокрема, у фільмах "Солодкий листопад" і "Стук, стук".
Кіану Рівз очолив список акторів, які найчастіше оголяються у фільмах / Фото Dkoding
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Роберт Паттінсон
Другий щабель у своєрідному рейтингу посів красень Роберт Паттінсон. Цей голлівудський актор підкорив серця жінок у всьому світі, знявшись у фентезі "Сутінки". Однак не тільки у цих стрічках Роберта Паттінсона можна побачити в еротичних сценах. Загалом у його кар'єрі 8 таких фільмів.
Роберт Паттінсон / Фото Vanity Fair
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Джейк Джилленгол
Цей голлівудський красень у 10 фільмах демонстрував своє тіло в еротичних сценах. І, мабуть, всі прихильниці не можуть забути сексуального Джейка Джилленгола у фільмах "Шульга" і "Кохання та інші ліки".
Джейк Джилленгол / Фото WallPaper
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Бред Пітт
Який рейтинг "секс-символів" Голлівуду міг би обійтись без Бреда Пітта? І в 56 років актор приголомшує прихильниць появою в еротичних сценах. За підрахунками Кері Вітмер, цей красень відзначився у 8 стрічках з пікантними сценами.
Бред Пітт у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Фото Variety
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Роберт Дауні-молодший
Закриває п'ятірку секс-символів Роберт Дауні-молодший. Харизматичний актор знявся у 5 еротичних сценах, загальна тривалість яких склала понад 5 хвилин.
Роберт Дауні-молодший в образі Шерлока / Фото IMDb
Окрім цього, до рейтинга увійшли:
- Марк Волберг
- Леонардо Ді Капріо
- Бен Аффлек
- Том Круз
- Тімоті Шаламе
- Бредлі Купер
- Кріс Еванс
- Дензен Вашингтон
- Адам Сендлер
- Кріс Гемсворт
- Оскар Ісаак
- Пол Радд
- Ідріс Ельба