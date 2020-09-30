Розкішна Моніка Беллуччі святкує 56-річчя. Ця знаменита італійка зуміла підкорити серця мільйонів чоловіків завдяки своїм запальним ролям. Та і жінки із захватом спостерігали за появою актриси в кадрі.

24 канал підібрав 5 культових та найгарячіших ролей Моніки Беллуччі, за які сміливо можна її назвати секс-символом світового кіно. І, зазначимо, що обрати стрічки до добірки було складно, адже в якому б фільмі не зіграла зіркова іменинниця, всюди вона виглядає неперевершено та особливо звабливо.

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"Малена" (2000)

Якщо мова йде про відверті стрічки з Монікою Беллуччі, перша, яка одразу згадується, – це "Малена". У фільмі актриса зіграла сицилійку, чий чоловік помирає під час Другої світової війни. Жінка намагається впоратись зі своїм горем та викликає лише ненависть у людей. А причиною є її неймовірна краса, здатна підкорити кожного зустрічного.

Стежить за фатальною красунею Маленою і по вуха закоханий Ренато, який не раз фантазує про розкішну красуню.

Дивіться трейлер до фільму "Малена": відео

У стрічці Моніка Беллуччі приміряла класичні приталені сукні, які на її бездоганній фігурі виглядали дуже сексуально.



Моніка Беллуччі у фільмі "Малена" / Фото КіноРепортер

"Матриця: Перезавантаження" (2003)

Не менш сексуально Моніка Беллуччі виглядала в образі Персефони. Актриса з'явилась у стрічці "Матриця" в червоному шкіряному вбранні, яке підкреслило пишний бюст італійської красуні.



Сексуальна Моніка Беллуччі / Фото IMDb



Моніка Беллуччі в "Матриці" / Фото Pinterest

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"Незворотність" (2002)

Однією з найвідвертіших стрічок Моніки Беллуччі була драма "Незворотність". Це один з фільмів, де актриса зіграла зі своїм колишнім чоловіком Венсаном Касселем. У стрічці вони постали коханцями, тому гарячих сцен глядачам не бракуватиме.



Моніка Беллуччі і Венсан Кассель / Фото Pinterest



Сексуальна Моніка Беллуччі / Фото Pinterest ​

Драма Гаспара Ное розказує про не тільки про пристрасне кохання, але й жагу помсти, адже у стрічці "Незворотність" є сцена зґвалтування. Сама Моніка Беллуччі в одному інтерв'ю розповідала, що кадри з насиллям були такими жорстокими і страшними, що вона заборонила Венсану Касселю бути присутнім на знімальному майданчику.

"Скільки ти коштуєш?" (2005)

Зіграла Моніка Беллуччі і представницю елітного борделю Даніелу. Закоханий офісний працівник настільки хотів зустрітись з нею, що готовий був на все. Та доля усміхнулась чоловіку і він виграв гроші в лотерею, не знаючи, які небезпечні пригоди на нього чекають.

І, дивлячись на сексуальні кадри актриси, всі глядачі розуміли, чому головний герой йшов ризик.



Сексуальна Моніка Беллуччі / Pinterest

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"Спектр" (2015)

Італійська красуня зуміла стати і дівчиною Джеймса Бонда. Моніка Беллуччі зіграла вдову Люсію, яка звабила агента 007.



Моніка Беллуччі і Деніел Крейг / Pinterest



Еротична сцена у фільмі "Спектр" / Pinterest