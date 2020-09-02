2 вересня голлівудська акторка Сальма Гаєк святкує 54-ий день народження. Зірка добре відома глядачам не тільки завдяки успішним фільмам, але й пікантним образам. Тож в яких стрічках можна побачити пишногруду Сальму Гаєк у білизні або ж без неї – дивіться у добірці.

Сальма Гаєк не завжди могла похизуватись пишними формами. У шкільні роки голлівудська актриса тільки могла мріяти про такий бюст і заздрила дівчатам, які одягали вбрання з декольте. Та мексиканська красуня виросла, досягла успіху і тепер чи не в кожній стрічці демонструє свій розкішний бюст. 24 канал підібрав з чималої фільмографії іменинниці 5 фільмів, які підтвердять це.

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"Відчайдушний"

У бойовику "Відчайдушний", що вийшов на екрани у 1995 році, Сальма Гаєк вперше постала у пікантних образах та зіграла в еротичній сцені. Актриса постала на екранах коханою дівчиною головного героя Ель-Маріачі (Антоніо Бандерас). Таблоїду The Sun актриса згодом розповідала, що переживала через цю роль, адже боялась, що скажуть її батьки після перегляду стрічки.

У "Відчайдушному" було дуже складно знімати сцену кохання з Антоніо Бандерасом. Я насправді плакала, не хотіла бути оголеною перед камерою і продовжувала думати: "Що ж про мене подумає мама і тато?

– згадувала Сальма Гаєк.

Але всі страхи акторка таки переборола і постала на екранах дуже спокусливою.



Сальма Гаєк у фільмі "Відчайдушний" / Фото VideoCelebs

Фільм "Відчайдушний" швидко став культовим, а всі журнали почали писати про Сальму Гаєк. "Коли фільм вийшов, критики говорили: "Сальма Гаєк – бомба", – додала вона. І саме тоді почалась її блискавична кар'єра.



Сальма Гаєк та Антоніо Бандерас у фільмі "Відчайдушний" / Фото Desperado

"Від заходу до світанку"

Вже у 1996 році актрисі запропонували роль у черговій культовій стрічці. У фільмі Квентіна Тарантіно "Від заходу до світанку" Сальма Гаєк постала в образі сексуальної вампірки. За сюжетом, актриса зваблювала головних героїв фільму, танцюючи стриптиз у білизні.

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"Догма"

Побачити стриптиз у виконанні Сальми Гаєк можна і у стрічці "Догма". Акторка тут перевтілилась у стриптизерку Музу і залюбки станцювала у рожевому атласному комплекті.

Дивіться фрагмент фільму "Догма": відео 18+

"Бандитки"

Дещо скромніший образ Сальма Гаєк продемонструвала у фільмі "Бандитки". Комедійний вестерн вийшов на екран у 2006 році та наробив чимало галасу у пресі завдяки запальним костюмам.



Сальма Гаєк і Пенелопа Крус / Фото Pinterest

Головні ролі у стрічці зіграли Сальма Гаєк і Пенелопа Крус. За сюжетом, дві красуні об'єднались, аби протистояти жорстокому американському землевласнику Тайлеру Джексону та його озброєній банді. Видовищні сцени бійок і динамічний сюжет зробили "Бандиток" одним з улюблених фільмів тисяч кіноманів.

Дивіться трейлер до фільму "Бандитки": відео

"Гламурний бізнес"

Та і звичайний образ бізнес-леді Сальма Гаєк може з легкістю перетворити у сексуальний. Актриса знялась у комедії "Гламурний бізнес", де приміряла не одне яскраве вбрання. Головним акцентом було, звісно ж, декольте, яким зірка полюбляє хизуватись перед камерою.



Неперевершена Сальма Гаєк / Фото Pinterest