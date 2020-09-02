2 сентября голливудская актриса Сальма Хайек отмечает 54-ый день рождения. Звезда хорошо известна зрителям не только благодаря успешным фильмам, но и пикантным образам. А вот в каких лентах можно увидеть пышногрудую Сальму Хайек в белье или без него – смотрите в подборке.

Сальма Хайек не всегда могла похвастаться пышными формами. В школьные годы голливудская актриса только могла мечтать о таком бюсте и завидовала девушкам, которые надевали одежду с декольте. Но мексиканская красавица выросла, достигла успеха и теперь почти в каждой ленте демонстрирует свой роскошный бюст. 24 канал выбрал и немаленькой фильмографии именинницы 5 фильмов, которые подтвердят это.

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"Отчаянный"

В боевике "Отчаянный", вышедший на экраны в 1995 году, Сальма Хайек впервые появилась в пикантных образах и сыграла в эротической сцене. Актриса появилась на экранах любимой девушкой главного героя Эль-Мариачи (Антонио Бандерас). Таблоида The Sun актриса впоследствии рассказывала, что переживала из-за этой роли, так как боялась, что скажут ее родители после просмотра ленты.

В "Отчаянном" было очень сложно снимать сцену любви с Антонио Бандерасом. Я на самом деле плакала, не хотела быть обнаженной перед камерой и продолжала думать: "Что же обо мне подумает мама и папа?"

– вспоминала Сальма Хайек.

Но все страхи актриса таки преодолела и предстала на экранах очень соблазнительной.



Сальма Хайек в фильме "Отчаянный" / Фото VideoCelebs

Фильм "Отчаянный" быстро стал культовым, а все журналы начали писать о Сальме Хайек. "Когда фильм вышел, критики говорили: "Сальма Хайек – бомба", – добавила она. И именно тогда началась ее молниеносная карьера.



Сальма Хайек и Антонио Бандерас в фильме "Отчаянный" / Фото Desperado

"От заката до рассвета"

Уже в 1996 году актрисе предложили роль в очередной культовой ленте. В фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета" Сальма Хайек предстала в образе сексуальной вампирши. По сюжету, актриса соблазняла главных героев фильма, танцуя стриптиз в нижнем белье.

Смотрите фрагмент фильма "От заката до рассвета": видео 18+

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"Догма"

Увидеть стриптиз в исполнении Сальмы Хайек можно и в фильме "Догма". Актриса здесь перевоплотилась в стриптизершу Музу и охотно станцевала в розовом атласном комплекте.

Смотрите фрагмент фильма "Догма": видео 18+

"Бандитки"

Немного более скромный образ Сальма Хайек продемонстрировала в фильме "Бандитки". Комедийный вестерн вышел на экран в 2006 году и наделал немало шума в прессе благодаря зажигательным костюмам.



Сальма Хайек и Пенелопа Крус / Фото Pinterest

Главные роли в картине сыграли Сальма Хайек и Пенелопа Крус. По сюжету, две красавицы объединились, чтобы противостоять жестокому американском землевладельцу Тайлеру Джексону и его вооруженной банде. Зрелищные сцены драк и динамичный сюжет сделали "Бандиток" одним из любимых фильмов тысяч киноманов.

Смотрите трейлер к фильму "Бандитки": видео

"Гламурные боссы"

Да и обычный образ бизнес-леди Сальма Хайек может с легкостью превратить в сексуальный. Актриса снялась в комедии "Гламурные боссы", где примерила не одно яркое платье. Главным акцентом было, конечно же, декольте, которым звезда любит кичиться перед камерой.



Непревзойденная Сальма Хайек / Фото Pinterest