У сексуальній білизні чи топлес: найгарячіші кінокадри Кетрін Зети-Джонс
Голлівудська акторка Кетрін Зета-Джонс святкує 51-ий день народження! У доробку знаменитої красуні є чимало успішних та неперевершених робіт. Та особливу увагу привертають і сексуальні ролі актриси.
Журналісти 24 каналу переглянули фільмографію Кетрін Зети-Джонс і підібрали 4 стрічки із зірковою іменинницею, які підкорюють сексуальними кадрами.
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"Синій сік" (1995)
Однією з перших стрічок Кетрін Зети-Джонс, де вона постала у сексуальному вбранні, була "Синій сік". Драма розповідає про інструктора з серфінгу Джей Сі. Він насолоджується буднями зі своєю коханою дівчиною Хлоєю. Життя пари сповнене пристрастю, допоки в місто не приїжджають друзі головного героя, які прагнуть повернути чоловіка в наркобізнес.
Дивіться трейлер до фільму "Синій сік": відео 18+
Тут Кетрін Зета-Джонс залюбки позує перед камерою у чорній мереживній спідній білизні.
Сексуальна Кетрін Зета-Джонс / Фото Vulture
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"Маска Зорро" (1998)
Та ще спекотнішу роль Кетрін Зета-Джонс отримала у культових фільмах "Маска Зорро" і "Легенда Зорро". Тут запальна красуня зіграла Єлену де ла Вегу – аристократку та кохану дівчину головного героя. Фільми розповіли про події 1820-их років, відтак актриса приміряла звабливі сукні з корсетами.
Кетрін Зета-Джонс у вінтажній сукні / Фото Fanom
Найгарячішою сценою стрічки "Маска Зорро" вважається перша зустріч Елени та Зорро. За сюжетом, героїня Кетрін Зети-Джонс вступила в поєдинок з месником та залишилась топлес після бою на шпагах.
Дивіться фрагмент фільму "Маска Зорро": відео
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"Пастка" (1999)
У стрічці "Пастка" Кетрін Зета-Джонс перевтілилась у поліцейську Вірджинію Бейкер. Вона захотіла спіймати небезпечного злодія на гарячому та стала його напарницею у черговій справі. Автори стрічки змалювали правозахисницю сексуальною, а тому підібрали для актриси приталені костюми, які підкреслювали не тільки її струнку фігуру, але й пишний бюст.
Фільм "Пастка" / Офіційний постер
Поставала Кетрін Зета-Джонс у фільмі і оголеною. Однак особливою звабливістю відзначились кадри, коли головна героїня проходила смугу перешкод із зав'язаними очима.
Дивіться фрагмент фільму "Пастка": відео
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"Нянька за викликом" (2009)
А от у комедії "Нянька за викликом" Кетрін Зета-Джонс постала перед глядачами мамою-одиначкою. За сюжетом, жінка переїжджає до Нью-Йорка та намагається поєднати виховання дітей з роботою. У няньки вона бере офіціанта Арама, який на 15 років молодший за неї. Та між парою спалахує роман, відтак глядачі зможуть побачити гарячі еротичні сцени з актрисою.
Дивіться фрагмент фільму "Нянька за викликом": відео