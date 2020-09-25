Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс празднует 51-ый день рождения! В активе знаменитой красавицы есть немало успешных и оригинальных работ. Но особое внимание привлекают и сексуальные роли актрисы.

Журналисты 24 канала просмотрели фильмографию Кэтрин Зеты-Джонс и подобрали 4 ленты со звездной именинницей, которые покоряют сексуальными кадрами.

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"Синий сок" (1995)

Одной из первых лент Кэтрин Зеты-Джонс, где она предстала в сексуальном наряде, была "Синий сок". Драма рассказывает об инструкторе по серфингу Джей Си. Он наслаждается буднями со своей любимой девушкой Хлоей. Жизнь пары полна страсти, пока в город не приезжают друзья главного героя, которые стремятся вернуть мужчину в наркобизнес.

Смотрите трейлер к фильму "Синий сок": видео 18+

Здесь Кэтрин Зета-Джонс охотно позирует перед камерой в черном кружевном нижнем белье.



Сексуальная Кэтрин Зета-Джонс / Фото Vulture

"Маска Зорро" (1998)

Но еще более жаркую роль Кэтрин Зета-Джонс получила в культовых фильмах "Маска Зорро" и "Легенда Зорро". Здесь зажигательная красавица сыграла Елену де ла Вегу – аристократку и любимую девушку главного героя. Фильмы рассказали о событиях 1820-ых годов, поэтому актриса примерила соблазнительные платья с корсетами.



Кэтрин Зета-Джонс в винтажном платье/ Фото Fanom

Самой горячей сценой ленты "Маска Зорро" считается первая встреча Элены и Зорро. По сюжету, героиня Кэтрин Зеты-Джонс вступила в поединок с мстителем и осталась топлесс после боя на шпагах.

Смотрите фрагмент фильма "Маска Зорро": видео

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"Ловушка" (1999)

В ленте "Ловушка" Кэтрин Зета-Джонс перевоплотилась в полицейскую Вирджинию Бейкер. Она захотела поймать опасного вора с поличным и стала его напарницей по очередному делу. Авторы фильма изобразили правозащитницу сексуальной, а потому подобрали для актрисы приталенные костюмы, которые подчеркивали не только ее стройную фигуру, но и пышный бюст.



Фильм "Ловушка" / Официальный постер

Появлялась Кэтрин Зета-Джонс в фильме и обнаженной. Однако особо обольстительными были кадры, когда главная героиня проходила полосу препятствий с завязанными глазами.

Смотрите фрагмент фильма "Ловушка": видео

"Нянька по вызову" (2009)

А вот в комедии "Нянька по вызову" Кэтрин Зета-Джонс предстала перед зрителями мамой-одиночкой. По сюжету, женщина переезжает в Нью-Йорк и пытается совместить воспитание детей с работой. В няньки она берет официанта Арама, который на 15 лет моложе ее. И между парой вспыхивает роман, поэтому зрители смогут увидеть горячие эротические сцены с актрисой.

Смотрите фрагмент фильма "Нянька по вызову": видео