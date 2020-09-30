Роскошная Моника Беллуччи празднует 56-летие. Эта знаменитая итальянка сумела покорить сердца миллионов мужчин благодаря своим зажигательным ролям. Да и женщины с упоением наблюдали за появлением актрисы в кадре.

24 канал подобрал 5 культовых и горячих ролей Моники Беллуччи, за которые ее смело можно назвать секс-символом мирового кино. И, отметим, что выбрать ленты в подборку было сложно, ведь в каком бы фильме ни сыграла звездная именинница, везде она выглядит непревзойденно и особенно обольстительно.

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"Малена" (2000)

Если речь идет об откровенных лентах с Моникой Беллуччи, первая, которая сразу вспоминается, – это "Малена". В фильме актриса сыграла сицилийку, чей муж умирает во время Второй мировой войны. Женщина пытается справиться со своим горем и вызывает только ненависть у людей. А причиной является ее невероятная красота, способная покорить каждого встречного.

Следит за роковой красавицей Маленой и по уши влюблен Ренато, который не раз фантазирует о роскошной красавице.

Смотрите трейлер к фильму "Малена": видео

В ленте Моника Беллуччи примерила классические приталенные платья, которые на ее безупречной фигуре смотрелись очень сексуально.



Моника Беллуччи у фільмі "Малена" / Фото КіноРепортер

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

Не менее сексуально Моника Беллуччи выглядела в образе Персефоны. Актриса появилась в ленте "Матрица" в красном кожаном наряде, который подчеркнул пышный бюст итальянской красавицы.



Сексуальная Моника Беллуччи / Фото IMDb



Моника Беллуччи в "Матрице" / Фото Pinterest

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"Необратимость" (2002)

Одной из самых откровенных лент Моники Беллуччи была драма "Необратимость". Это один из фильмов, где актриса сыграла со своим бывшим мужем Венсаном Касселем. В ленте они предстали любовниками, поэтому горячих сцен зрителям будет хватать.



Моника Беллуччи и Венсан Кассель / Фото Pinterest



Сексуальная Моника Беллуччи / Фото Pinterest ​

Драма Гаспара Ноэ рассказывает не только о страстной любви, но и жажде мести, ведь в ленте "Необратимость" есть сцена изнасилования. Сама Моника Беллуччи в одном интервью рассказывала, что кадры с насилием были такими жестокими и страшными, что она запретила Венсану Касселю присутствовать на съемочной площадке.

"Сколько ты стоишь?" (2005)

Сыграла Моника Беллуччи и представительницу элитного борделя Даниэлу. Влюбленный офисный работник настолько хотел встретиться с ней, что готов был на все. Судьба улыбнулась мужчине, и он выиграл деньги в лотерею, не зная, какие опасные приключения его ждут.

И, глядя на сексуальные кадры актрисы, все зрители понимали, почему главный герой шел на риск.



Сексуальная Моника Беллуччи / Pinterest

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"Спектр" (2015)

Итальянская красавица сумела стать и девушкой Джеймса Бонда. Моника Беллуччи сыграла вдову Люсию, обольстившую агента 007.



Моника Беллуччи и Дениэл Крейг / Pinterest



Эротическая сцена в фильме "Спектр" / Pinterest