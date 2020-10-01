Відома порноактриса Катаріна Весна вирішила більше розказати українцям про зйомки еротичних фільмів. Вона спростувала 3 популярні міфи про порно, в які вірили тисячі любителів роликів 18+.

Катаріна Весна дала відверте інтерв'ю УНІАН, в якому й розкрила пікантні деталі своєї роботи.

Спекотно 5 відвертих фільмів Моніки Беллуччі, які закріпили за нею статус секс-символа: 18+

Популярні міфи про порно

Актори виглядають ідеально

Глядачі еротичних роликів часто повторюють побачене зі своїми партнерами. І їхня картинка виглядає далеко не такою ідеальною як в зірок стрічок 18+. Катаріна Весна зазначила, що ті пози, які вона з колегами демонструють перед камерами, не завжди приємні.

Те, що відбувається в порно, далеке від реального життя. Не варто на це рівнятися! Дізналася б я про це у свої 16, мені б не довелося терпіти те, що не подобається і боляче, просто тому, що "в Інтернеті всі так роблять", – розповіла порноактриса.

Тільки режисери підбирають акторів порно

Часто глядачі уявляють, що зйомки порно такі ж самі, як і звичайних фільмів. А тому режисери обирають акторів, які постануть перед камерами. За словами Катаріни Весни, це далеко не так. Актори можуть самі обрати партнера по зйомці чи відмовитись від роботи з тим колегою, який не подобається.

А також Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: 18+

"Коли знімалася в лесбійських сценах, то могла (вибирати партнерку, – 24 канал). Я говорила, з ким хочу, а з ким категорично мене не ставити" – зазначила Катаріна Весна.

Дівчата отримують оргазм

У професійному порно все подають так, наче жінка і чоловік отримують максимальну насолоду – оргазм. та глядачі, коли повторюють ті ж пози вдома часто цього не досягають. Катаріна Весна зізналась, що це і не дивно, адже акторам часто доводиться симулювати це.

"Найчастіше дівчата симулюють, щоб вкластися в таймінг. Адже для того, щоб отримати оргазм, повинна бути атмосфера, яка до цього розташовує", – додала Катаріна Весна.