Известная порноактриса Катарина Весна решила больше рассказать украинцам о съемках эротических фильмов. Она опровергла 3 популярных мифа о порно, в которые верили тысячи любителей роликов 18+.

Катарина Весна дала откровенное интервью УНИАН, в котором и раскрыла пикантные детали своей работы.

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Популярные мифы о порно

Актеры выглядят идеально

Зрители эротических роликов часто повторяют увиденное со своими партнерами. Но их картинка выглядит далеко не такой идеальной, как у звезд лент 18+. Катарина Весна отметила, что те позы, которые она с коллегами демонстрирует перед камерами, не всегда приятны.

То, что происходит в порно, далеко от реальной жизни. Не стоит на это равняться! Узнала бы я об этом в свои 16, мне бы не пришлось терпеть то, что не нравится и больно, просто потому, что "в интернете все так делают",

– рассказала порноактриса.

Только режиссеры подбирают актеров порно

Часто зрители представляют, что съемки порно такие же, как и обычных фильмов. А потому режиссеры выбирают актеров, которые предстанут перед камерами. По словам Катарины, это далеко не так. Актеры могут сами выбрать партнера по съемке или отказаться от работы с тем коллегой, который не нравится.

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"Когда снималась в лесбийских сценах, то могла (выбирать партнершу, – 24 канал). Я говорила, с кем хочу, а с кем категорически меня не ставить" – отметила Катарина Весна.

Девушки получают оргазм

В профессиональном порно все подают так, словно женщина и мужчина получают максимальное наслаждение – оргазм. И зрители, когда повторяют те же позы дома, часто этого не достигают. Катарина Весна призналась, что это и не удивительно, ведь актерам часто приходится симулировать.

"Чаще всего девушки симулируют, чтобы уложиться в тайминг. Ведь для того, чтобы получить оргазм, должна быть атмосфера, которая к этому располагает", – добавила Катарина Весна.