Десятки актеров остаются секс-символами Голливуда на протяжении многих лет. И это неудивительно, ведь их обнаженные сцены в фильмах охотно просматривают киноманы. И кто из голливудских красавцев чаще всего щеголяет рельефным прессом – узнавайте в материале.

Пикантное исследование опубликовали на сайте The Ringer. Кэри Уитмер подсчитала, сколько раз знаменитые актеры обнажали свой торс и охотно появлялись в эротических сценах.

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Интересно, что для исследования Кэри пересмотрела все фильмы 30 топовых голливудских актеров 2020 года и сидела с секундомером, чтобы определить время, которое авторы лент отводили для пикантных сцен.

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Киану Ривз

Все ожидали увидеть на первом месте Джейсона Стейтема или кого-то из братьев Хемсвортов, которые охотно показывают идеальное тело. Однако оказалось, что 56-летний Киану Ривз с легкостью обошел их в рейтинге.

В 12 лентах актер сыграл в эротических сценах, в частности, в фильмах "Сладкий ноябрь" и "Стук, стук".



Киану Ривз возглавил список актеров, которые чаще всего обнажаются в фильмах / Фото Dkoding

Роберт Паттинсон

Вторую ступень в своеобразном рейтинге занял красавец Роберт Паттинсон. Этот голливудский актер покорил сердца женщин во всем мире, снявшись в фэнтези "Сумерки". Однако не только в этих лентах Роберта Паттинсона можно увидеть в эротических сценах. Всего в его карьере 8 таких фильмов.



Роберт Паттинсон / Фото Vanity Fair

Джейк Джилленхол

Этот голливудский красавец в 10 фильмах демонстрировал свое тело в эротических сценах. И, пожалуй, все поклонницы не могут забыть сексуального Джилленхола в фильмах "Шульга" и "Любовь и другие лекарства".



Джейк Джилленхол / Фото WallPaper

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Брэд Питт

Какой рейтинг "секс-символов" Голливуда мог бы обойтись без Брэда Питта? И в 56 лет актер поражает поклонниц появлением в эротических сценах. По подсчетам Кэри Уитмер, этот красавец отличился в 8 лентах с пикантными сценами.



Брэд Питт в фильме "Однажды в Голливуде" / Фото Variety

Роберт Дауни-младший

Замыкает пятерку секс-символов Роберт Дауни-младший. Харизматичный актер снялся в 5 эротических сценах, общая продолжительность которых составила более 5 минут.



Роберт Дауни-младший в образе Шерлока / Фото IMDb

Кроме этого, в рейтинг вошли: