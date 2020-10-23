Осіннє похолодання – чудова нагода дістати з гардероба стильне пальто чи тренч і доповнити його розкішними аксесуарами. Що зараз в тренді та якого вбрання варто позбутись, розповів український дизайнер Андре Тан.

В інстаграмі модельєр традиційно опублікував поради, які допоможуть модницям навіть в осінню негоду виглядати стильно. Андре Тан врахував фешн-тренди та різні типи фігури і підібрав речі, які в цьому сезоні завжди виглядатимуть модно та розкішно.

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Поради від Андре Тана щодо осіннього вбрання

Мінімалізм і пальто – це синоніми

Кожна модниця повинна підготуватись до похолодань та вже мати у своєму гардеробі пальто. Якщо верхнє вбрання українки планують носити не один сезон, варто відмовитись від зайвих прикрас та обрати класичний варіант. Окрім цього, Андре Тан наголосив, що двобортне пальто стане найкращим вибором для покупки, адже воно буде ще довго актуальним.

"Чим менше зайвих деталей, тим простіше поєднувати пальто з різними образами, поєднувати його з штанним костюмом або зі шкіряними штанами і грубими черевиками. Зверніть увагу на натуральну шерсть і кашемір. Ну, а якщо хочеться покласти гроші у "швейцарський банк", то купуйте двобортне пальто", – розповів Андре Тан.



Варто придбати одне класичне пальто / Фото Instagram / @andre_tan_official

Водолазка

Восени дуже хочеться носити теплі вбрання, які не позбавлені стилю. Під цей опис ідеально підходить водолазка. За словами Андре Тана, її можна комбінувати з жакетом, сорочкою або сукнею без рукавів. Однак варто звернути увагу на щільність тканини та не купувати вбрання, яке просвітлюється.



Обирайте водолазки з цупких тканин / Фото Instagram / @andre_tan_official

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Штани з екошкіри

Це вбрання вже кілька сезонів є одним з найпопулярніших. Однак модницям варто звернути увагу на матеріал, з якого виготовлені штани, адже так легко перетворити трендовий одяг на головний антитренд.

Гладкі шкіряні штани відмінно поєднуються з м'яким трикотажем і шерстю. Благаю, забудьте про глянсову і блискучу шкіру! – наголосив Андре Тан.



Штани з екошкіри – тренд сезону / Фото Instagram / @andre_tan_official

Черевики челсі

Модницям варто подбати і про взуття, яке вони обирають. У 2020 році особливо стильно будуть виглядати черевики челсі.

"Штани з попереднього пункту будуть чудовою парою черевиків челсі. Також мені подобається поєднання довгої спідниці і челсі більше, ніж з моделями міні. Важливо: між взуттям і подолом не повинно залишатися голі ноги, інакше ви візуально будете здаватися нижчими", – розповів дизайнер.



З чим носити трендові черевики челсі / Фото Instagram / @andre_tan_official

Затишний костюм

Штанні костюми досі залишаються головним трендом сезону. Восени можна звернути увагу на теплі вбрання з вовни чи кашеміру, які виглядатимуть стильно та не дадуть замерзнути.

"Уже давно пора побалувати себе костюмом з вовни або кашеміру: штани-палаццо і об'ємне худі. Доповнюйте образ двобортним пальто і черевиками челсі", – додав Андре Тан.



Штанний костюм залишається в тренді / Фото Instagram / @andre_tan_official