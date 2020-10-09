Український дизайнер Андре Тан вкотре поділився з шанувальницями фешн-порадами. Модельєр розповів декілька цікавих моментів для жінок, які прагнуть завжди виглядати вишукано. І важливим моментом, на який варто звернути увагу, є поєднання кольорів в образах.

Корисні anti-age поради з'явилися на особистій сторінці Андре Тана в інстаграмі. Цього разу він розповів, як правильно підібрати кольори, щоб вони були гармонійними і підкреслили принади фігури та віку. А також назвав ті відтінки, яких краще не використовувати в аутфітах.

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Anti-age поради від Андре Тана

Молочна білизна

Модельєр зауважив, що цей колір підкреслює всі можливі недоліки: пігментацію, ціаноз, зморшкуватість. Ми не молодіємо і шкірі властиво втрачати красу і пружність. Починає проявлятися жовтуватий відтінок і білий колір в образі тільки додасть мороки. Альтернативою може бути будь-який відтінок білого, який трішки темніший за ваші зуби. Слонова кістка, перли – чудовий вибір. Вони гарно поєднуватимуться з яскравими кольорами.



Anti-age поради від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Гірчичні відтінки

Оскільки гірчичний є теплим відтінком, то і поєднується він найкраще з кольорами цієї гами: коричневим, оливковим, теракотовим. Андре Тан зізнався, що його улюблена комбінація – це мікс гірчичного і базових кольорів: білого, сірого, чорного.



Anti-age поради від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Рожевий

Варто звернути увагу на пудрові тони з ухилом в сторону бежевого та кремового. Це допоможе вирівняти колір обличчя. Поєднуйте їх з сірим і шоколадним, але не з чорним!



Anti-age поради від Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official