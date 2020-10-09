Украинский дизайнер Андре Тан в очередной раз поделился с поклонницами фэшн-советами. Модельер рассказал несколько интересных моментов для женщин, которые стремятся всегда выглядеть изысканно. И важным моментом, на который стоит обратить внимание, является сочетание цветов в образах.

Полезные anti-age советы появились на личной странице Андре Тана в инстаграме. На этот раз он рассказал, как правильно подобрать цвета, чтобы они были гармоничными и подчеркнули прелести фигуры и возраста. А также назвал те оттенки, которые лучше не использовать в аутфите.

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Anti-age советы от Андре Тана

Молочный белый

Модельер отметил, что этот цвет подчеркивает все возможные недостатки: пигментацию, цианоз, морщинистость. Мы не молодеем и коже свойственно терять красоту и упругость. Начинает проявляться желтоватый оттенок и белый цвет в образе только добавит хлопот. Альтернативой может быть любой оттенок белого, который немного темнее ваших зубов. Слоновая кость, жемчуг – прекрасный выбор. Они хорошо сочетаться с яркими цветами.

Anti-age советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Горчичные оттенки

Поскольку горчичный является теплым оттенком, то и сочетается он лучше с цветами этой гаммы: коричневым, оливковым, терракотовым. Андре Тан признался, что его любимая комбинация – это микс горчичного и базовых цветов: белого, серого, черного.

Anti-age советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Розовый

Стоит обратить внимание на пудровые тона с уклоном в сторону бежевого и кремового. Это поможет выровнять цвет лица. Сочетайте их с серым и шоколадным, но не с черным!

Anti-age советы от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official