Один из самых популярных украинских дизайнеров Андре Тан неоднократно делился с поклонницами разнообразными фэшн-советами, а теперь решил показать рабочее место, где он проводит время и создает новые коллекции для собственного бренда.

Успешный модельер Андре Тан не только рассказывает о трендовых вещах, но и работает над коллекциями для модниц в соответствующей атмосфере. На личной странице в инстаграм он опубликовал ролик, где показал экскурсию по рабочему кабинету и рассказал, что и где в нем можно увидеть.

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Кабинет Андре Тана

Стоит отметить, что дизайн помещения очень светлый и минималистичный. Маленькая и одновременно просторная комната – отличное место для вдохновения. В кабинете Андре Тана есть много книг с автографами всемирно известных дизайнеров. Модельер гордится тем, что имеет в своей коллекции редкие книги.

Также он показал различные статуэтки, любимые духи и картину кисти самого пабло Пикассо. Андре подчеркнул, что именно это полотно является его любимым и изрядно вдохновляет. А еще в кабинете висит фотокартина, на которой изображена модель, выходящая на подиум. Это произведение символизирует для Андре Тана взгляд в будущее.

На рабочем столе модельера можно увидеть много документов. Он признался, что постоянно имеет под рукой большое количество резюме потенциальных работников своей компании. Дизайнер лично общается с каждым кандидатом на ту или иную должность, к выбору коллектива подходит очень ответственно и никому не доверяет это дело.

Что еще интересного можно увидеть в кабинете известного модельера – смотрите в ролике ниже.