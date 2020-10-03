Украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан поделился новыми фэшн-советами. На этот раз мужчина рассказал о том, стильные ли вещи в клетку и как их носить, чтобы выглядеть стильно.

Известный украинский модельер и дизайнер Андре Тан на своей странице в инстаграме делится с поклонниками фэшн-советами. Он уже рассказал о том, какая одежда этой осенью трендовая, а какая нет. Также Андре поделился тем, как лучше носить вещи в клетку.

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Андре Тан подчеркнул, что вещи в этом сезоне невероятно актуальны. Поэтому они обязательно должны быть в гардеробе самых больших модниц Украины любого возраста. Модельер написал, что сочетать клетку с другими вещами в гардеробе – очень просто. Вещи в клетку можно считать универсалом в комбинациях. "Все новое – хорошо забытое старое", – добавил Андре Тан.

Дизайнер отметил, что наиболее трендовой клеточкой является тартан, которой существует более 250 видов. Правила очень просты, – рассказывает Андре Тан. Для того, чтобы визуально уменьшить бедра, жакет в клеточку тартан просто необходим.



Клетка тартан / Фото з відкритих джерел

Если же хочется казаться чрезвычайно стройной, то в таких ситуациях Андре Тан советует использовать ячейку как можно меньших размеров. Потому что чем меньше клеточка, тем меньше визуально будет казаться фигура.