Український дизайнер та модельєр зі світовим ім'ям Андре Тан поділився новими фешн-порадами. Цього разу чоловік розповів про те, чи стильні речі в клітинку та як їх носити, щоб виглядати стильно.

Відомий український модельєр та дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в інстаграмі ділиться з шанувальниками фешн-порадами. Він вже розповів про те, який одяг цієї осені трендовий, а який ні. Також Андре поділився тим, як краще носити речі в клітинку.

Цікаво Геть з-перед очей: Андре Тан показав, що точно не варто вдягати восени – фото

Андре Тан наголосив, що речі в клітинку цього сезону є неймовірно актуальними. Тому вони обов'язково мають бути у гардеробі найбільших модниць України будь-якого віку. Модельєр написав, що поєднувати клітинку з іншими речима а гардеробі – дуже просто. Речі в клітинку можна вважати універсалом у комбінаціях. "Все нове – добре забуте старе", – додав Андре Тан.

Дизайнер зазначив, що найбільш трендовою клітинкою є тартан, якої існує більше 250 видів. Правила дуже прості, – розповідає Андре Тан. Для того, щоб візуально зменшити стегна, жакет в клітинку тартан просто необхідний.



Клітинка тартан / Фото з відкритих джерел

Якщо ж хочеться здаватися надзвичайно стрункою, то в таких ситуаціях Андре Тан радить використовувати клітинку якогомога менших розмірів. Бо чим менше клітинка, тим менше візуально здаватиметься фігура.