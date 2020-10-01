Геть з-перед очей: Андре Тан показав, що точно не варто вдягати восени – фото
Український модельєр та дизайнер Андре Тан займається створенням ідеального одягу для жінок. Також він ділиться фешн-порадами і цього разу показав речі, котрі не варто носити восени цього року.
Український дизайнер зі світовим ім'ям Андре Тан показав чергову порцію антитрендів цієї осені. Модельєр вдягає найпопулярніших зірок вітчизняного шоу-бізу, тому його думки дослухаються 250 тисяч підписників на сторінці в інстаграмі.
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Антитренди осені 2020 та поради сезону
- Сукня з басками
Андре Тан зазначає, що баска завжди додавала фігурі "апетитних форм", тому може підійти не для всіх модниць. Натомість модельєр пропонує сукні прямого і вільнього крою, а також сукні-футляри, які є актуальними цього сезону.
Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official
- Обтислі худі
Незважаючи на те, що оверсайз вже "віджив своє", обтислі худі теж не можна назвати трендом сезону. Андре Тан пропонує звернути увагу на подовжене худі з капюшоном об'ємного силуету. Така річ в гардеробі є незамінною, бо допоможе зібрати велику кількість багатошарових образів.
Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official
- Спідниця-плісе
Якщо вирішили придбати таку річ, то завважте: вибирайте довжину міді та цупку тканину. Також модельєр зазначає: широка чорна гумка на поясі може зіграти з вами злий жарт.
Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official
- Чоботи-"місяцеходи"
Андре Тан розповів, що таке взуття є його улюбленим на гірськолижному курорті. Але обирати їх для виходу у світ – неправильно. Натомість модельєр радить придбати взуття зі шнурівкою, бо така пара буде точно незамінною.
Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official
- Тонкі ремені
Такий варіант підкреслення талії вже не актуальний. Дизайнер радить придбати один широкий ремінь або ж кілька тонких. "Експериментуйте", – пише Андре Тан.
Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official