Український модельєр та дизайнер Андре Тан займається створенням ідеального одягу для жінок. Також він ділиться фешн-порадами і цього разу показав речі, котрі не варто носити восени цього року.

Український дизайнер зі світовим ім'ям Андре Тан показав чергову порцію антитрендів цієї осені. Модельєр вдягає найпопулярніших зірок вітчизняного шоу-бізу, тому його думки дослухаються 250 тисяч підписників на сторінці в інстаграмі.

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Антитренди осені 2020 та поради сезону

Сукня з басками

Андре Тан зазначає, що баска завжди додавала фігурі "апетитних форм", тому може підійти не для всіх модниць. Натомість модельєр пропонує сукні прямого і вільнього крою, а також сукні-футляри, які є актуальними цього сезону.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Обтислі худі

Незважаючи на те, що оверсайз вже "віджив своє", обтислі худі теж не можна назвати трендом сезону. Андре Тан пропонує звернути увагу на подовжене худі з капюшоном об'ємного силуету. Така річ в гардеробі є незамінною, бо допоможе зібрати велику кількість багатошарових образів.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Спідниця-плісе

Якщо вирішили придбати таку річ, то завважте: вибирайте довжину міді та цупку тканину. Також модельєр зазначає: широка чорна гумка на поясі може зіграти з вами злий жарт.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Чоботи-"місяцеходи"

Андре Тан розповів, що таке взуття є його улюбленим на гірськолижному курорті. Але обирати їх для виходу у світ – неправильно. Натомість модельєр радить придбати взуття зі шнурівкою, бо така пара буде точно незамінною.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Тонкі ремені

Такий варіант підкреслення талії вже не актуальний. Дизайнер радить придбати один широкий ремінь або ж кілька тонких. "Експериментуйте", – пише Андре Тан.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official