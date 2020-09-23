Наймодніші відтінки осені 2020: фешн-поради від Андре Тана – фото
З початком осіннього сезону знаменитий український модельєр і модний експерт Андре Тан ділиться корисними порадами зі стилю. Він назвав відтінки, які будуть в тренді восени 2020 року.
Порадами Андре Тана користуються зірки українського шоу-бізнесу та знаменитості за кордоном. Своїми фешн-переконаннями він ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Він вже встиг розповісти, який верхній одяг, сукні, жакети та взуття будуть актуальними восени 2020 року. Цього разу він показав, які кольори варто обирати.
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Наймодніші відтінки осені 2020
Пісочний сірувато-рожевий (Sandstone)
Андре Тан наголосив, що цей відтінок – базовий та незамінний в повсякденному гардеробі. Найкраще його обирати для рельєфних тканин, шкіряних і замшевих виробів.
Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Зелений ультрамарин (Ultramarine Green)
Дизайнер зауважив, що саме цей відтінок буде вигідно вирізнятися в прохолодні осінні дні на тлі сірої буденності.
Він одразу ж попередив, що не варто боятися виглядати надто кричущо й можна сміливо обирати монохромні образи у відтінку зелений ультрамарин. Також loook можна "розбавляти" світлими тонами.
Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Попелясто-рожевий (Rose Tan)
Попри безліч модних переконань Андре Тан запевняє, що цей відтінок пасуватиме не лише для дівчат з модельними параметрами. Він вважає його універсальним і радить комбінувати з сірим, чорним, білим і джинсовим кольорами.
Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Сірий металік (Sleet)
Модельєр закликає експериментувати з цим відтінком та поєднувати його з синім, блакитним, рожевим кольорами. Однак найкраще сірий металік буде виглядати з чорним.
Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Класичний синій (Classic Blue)
Цей благородний відтінок Андре Тан радить для офіційних образів, для верхнього одягу та для вбрання з текстилю повсть. Проте, на думку експерта, сині вкраплення в аутфітах завжди виглядають розкішно.
Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official