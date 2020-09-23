З початком осіннього сезону знаменитий український модельєр і модний експерт Андре Тан ділиться корисними порадами зі стилю. Він назвав відтінки, які будуть в тренді восени 2020 року.

Порадами Андре Тана користуються зірки українського шоу-бізнесу та знаменитості за кордоном. Своїми фешн-переконаннями він ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Він вже встиг розповісти, який верхній одяг, сукні, жакети та взуття будуть актуальними восени 2020 року. Цього разу він показав, які кольори варто обирати.

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Наймодніші відтінки осені 2020

Пісочний сірувато-рожевий (Sandstone)

Андре Тан наголосив, що цей відтінок – базовий та незамінний в повсякденному гардеробі. Найкраще його обирати для рельєфних тканин, шкіряних і замшевих виробів.



Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Зелений ультрамарин (Ultramarine Green)

Дизайнер зауважив, що саме цей відтінок буде вигідно вирізнятися в прохолодні осінні дні на тлі сірої буденності.

Він одразу ж попередив, що не варто боятися виглядати надто кричущо й можна сміливо обирати монохромні образи у відтінку зелений ультрамарин. Також loook можна "розбавляти" світлими тонами.



Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Попелясто-рожевий (Rose Tan)

Попри безліч модних переконань Андре Тан запевняє, що цей відтінок пасуватиме не лише для дівчат з модельними параметрами. Він вважає його універсальним і радить комбінувати з сірим, чорним, білим і джинсовим кольорами.



Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Сірий металік (Sleet)

Модельєр закликає експериментувати з цим відтінком та поєднувати його з синім, блакитним, рожевим кольорами. Однак найкраще сірий металік буде виглядати з чорним.



Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Класичний синій (Classic Blue)

Цей благородний відтінок Андре Тан радить для офіційних образів, для верхнього одягу та для вбрання з текстилю повсть. Проте, на думку експерта, сині вкраплення в аутфітах завжди виглядають розкішно.



Наймодніші відтінки осені 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official