С началом осеннего сезона знаменитый украинский модельер и модный эксперт Андре Тан делится полезными советами по стилю. Он назвал оттенки, которые будут в тренде осенью 2020 года.

Советами Андре Тана пользуются звезды украинского шоу-бизнеса и знаменитости за рубежом. Своими фэшн-убеждениями он делится на личной странице в Инстаграме. Он уже успел рассказать, какая верхняя одежда, платья, жакеты и обувь будут актуальными осенью 2020 года. На этот раз он показал, какие цвета стоит выбирать.

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Самые модные оттенки осени 2020

Песочный серовато-розовый (Sandstone)

Андре Тан подчеркнул, что этот оттенок – базовый и незаменим в повседневном гардеробе. Лучше всего его выбирать для рельефных тканей, кожаных и замшевых изделий.

Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Зеленый ультрамарин (Ultramarine Green)

Дизайнер заметил, что именно этот оттенок будет выгодно выделяться в прохладные осенние дни на фоне серой обыденности.

Он сразу же предупредил, что не стоит бояться выглядеть слишком кричаще и можно смело выбирать монохромные образы в оттенке зеленый ультрамарин. Также loook можно "разбавлять" светлыми тонами.

Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Пепельно-розовый (Rose Tan)

Несмотря на множество модных убеждений Андре Тан уверяет, что этот оттенок подойдет не только для девушек с модельными параметрами. Он считает его универсальным и советует комбинировать с серым, черным, белым и джинсовым цветом.

Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Серый металлик (Sleet)

Модельер призывает экспериментировать с этим оттенком и сочетать его с синим, голубым, розовым цветами. Однако лучше всего серый металлик будет смотреться с черным.

Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official

Классический синий (Classic Blue)

Этот благородный оттенок Андре Тан советует для официальных образов, для верхней одежды и для наряда из текстиля войлок. Однако, по мнению эксперта, синие вкрапления в аутфитах всегда выглядят роскошно.



Самые модные оттенки осени 2020​ / Фото Instagram / @andre_tan_official