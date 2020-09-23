Самые модные оттенки осени 2020: фэшн-советы от Андре Тана – фото
С началом осеннего сезона знаменитый украинский модельер и модный эксперт Андре Тан делится полезными советами по стилю. Он назвал оттенки, которые будут в тренде осенью 2020 года.
Советами Андре Тана пользуются звезды украинского шоу-бизнеса и знаменитости за рубежом. Своими фэшн-убеждениями он делится на личной странице в Инстаграме. Он уже успел рассказать, какая верхняя одежда, платья, жакеты и обувь будут актуальными осенью 2020 года. На этот раз он показал, какие цвета стоит выбирать.
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Самые модные оттенки осени 2020
Песочный серовато-розовый (Sandstone)
Андре Тан подчеркнул, что этот оттенок – базовый и незаменим в повседневном гардеробе. Лучше всего его выбирать для рельефных тканей, кожаных и замшевых изделий.
Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Зеленый ультрамарин (Ultramarine Green)
Дизайнер заметил, что именно этот оттенок будет выгодно выделяться в прохладные осенние дни на фоне серой обыденности.
Он сразу же предупредил, что не стоит бояться выглядеть слишком кричаще и можно смело выбирать монохромные образы в оттенке зеленый ультрамарин. Также loook можно "разбавлять" светлыми тонами.
Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Пепельно-розовый (Rose Tan)
Несмотря на множество модных убеждений Андре Тан уверяет, что этот оттенок подойдет не только для девушек с модельными параметрами. Он считает его универсальным и советует комбинировать с серым, черным, белым и джинсовым цветом.
Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Серый металлик (Sleet)
Модельер призывает экспериментировать с этим оттенком и сочетать его с синим, голубым, розовым цветами. Однако лучше всего серый металлик будет смотреться с черным.
Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official
Классический синий (Classic Blue)
Этот благородный оттенок Андре Тан советует для официальных образов, для верхней одежды и для наряда из текстиля войлок. Однако, по мнению эксперта, синие вкрапления в аутфитах всегда выглядят роскошно.
Самые модные оттенки осени 2020 / Фото Instagram / @andre_tan_official