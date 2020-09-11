Український модельєр і дизайнер зі світовим ім'ям Андре Тан кілька сезонів поспіль дбає про стиль жінок всієї країни. Раніше він оголосив, що варто носити восени, щоб виглядати стильно. Цього разу фешн-експерт назвав антитренди осені 2020.

На особистій сторінці в інстаграмі дизайнер, який одягає зірок українського шоу-бізу та світових знаменитостей, показав, яких речей варто негайно позбутись в осінньому гардеробі 2020 року. Андре Тан дав корисні поради та показав, як і чим замінити неактуальні речі.

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Антитренди осені 2020

Кардигани по фігурі з тонкого трикотажу

Попри те, що оверсайз цього сезону втратив свою актуальність, а на зміну прийшов жіночний приталений одяг, Андре Тан наголошує, що це не стосується кардиганів. Вони повинні бути об'ємними, вільними, мати широкий об'ємний рукав. Про вбрання зі стразами і мереживними вставками також варто забути.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Короткі рукавички

Дизайнер зауважив, що довгі рукавички не лише стильний аксесуар, а й атрибут повсякденного життя. Вони розкішно виглядатимуть з пальтами з вкороченими рукавами і топами-бра. Якщо ж верх вашого образу з довгим рукавом, заправте його всередину рукавички.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Вирізи на плечах

Андре Тан зазначає, що футболки, сукні і блузи з овальними вирізами на плечах вже набридли і виглядають банально. Восени 2020 року трендово виглядатимуть вирізані шматочки тканини на талії і стегнах та розрізи на брюках і жакетах.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Шпильки

Модельєр ​наголошує, що мода на перлинні, блискучі і різнокольорові шпильки з'явилася ще 2018 року на світових подіумах. Згодом її підхопили блогери і перетворили на повсякденний аксесуар. Нині краще обирати хустки, оксамитові стрічки або дві резинки, які носили ще в 90-х.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Штани з лампасами

Андре Тан радить замінити штани з широкими смужками на штани-палаццо. Він наголосив, що саме таке вбрання візуально подовжує силует і робить фігуру витонченою.



Антитренди осені 2020 / Instagram / @andre_tan_official