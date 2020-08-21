Український модельєр та фешн-експерт Андре Тан все ретельніше готує жінок до нового сезону. Він назвав речі, які обов'язково мають бути в гардеробі модниць восени та взимку 2021 року. Головні тренди дізнавайтесь у новині LifeStyle 24.

Успішний дизайнер Андре Тан дбає про бездоганний вигляд найпопулярніших зірок українського шоу-бізу, а речі з його колекцій обирають й світові знаменитості. Модельєр не може одягти кожну жінку, проте безкорисно ділиться модними порадами на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зважаючи на те, що до завершення літнього сезону залишились лічені дні, модниці вже готуються до сезону осінь-зима 2021, обираючи нові вбрання для ефектних виходів. Андре Тан взявся допомогти зі стилем й оголосив головні тренди.

Головні тренди сезону осінь-зима 2021

Блузи з об'ємними рукавами

Модельєр вважає цей одяг чудовим вибором не лише для тих, хто прагне бути стильною, а й для тих, хто хоче приховати пишні стегна. Завдяки об'ємному верху фігура виглядатиме пропорційно.

Приталені жакети з поясом

Андре Тан вже наголошував, що одяг оверсайз віджив своє, тому слід віддавати перевагу жіночним силуетам й приталеним вбранням. Жакет з поясом – гарний вибір, який підкреслить тендітність фігури.

Сукня-кейп

Якщо минулого сезону всі масово скуповували пальта-кейп, то цього сезону тренд також залишається актуальним, проте модельєр радить обирати сукні-кейп.

Об'ємна сумка-клатч з м'якої шкіри

Андре Тан наголошує й на важливості аксесуарів, які можуть довершити образ. Трендовим і стильним look буде виглядати разом з об'ємним клатчем, який був актуальний і влітку 2020 року.

Краватка

Дизайнер порадив зірвати краватку зі свого чоловіка й додати її до своїх аутфітів. Він наголосив, що сміливі модниці будуть найстильнішими цього сезону.