Украинский модельер и фэшн-эксперт Андре Тан все более тщательно готовит женщин к новому сезону. Он назвал вещи, которые обязательно должны быть в гардеробе модниц осенью и зимой 2021 года. Главные тренды узнавайте в новости LifeStyle 24.

Успешный дизайнер Андре Тан заботится о безупречном вид самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, а вещи с его коллекций выбирают и мировые знаменитости. Модельер не может одеть всех женщин, однако бескорыстно делится модными советами на личной странице в Инстаграме.

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Несмотря на то, что до завершения летнего сезона остались считанные дни, модницы уже готовятся к сезону осень-зима 2021, выбирая новые наряды для эффектных выходов. Андре Тан взялся помочь со стилем и объявил главные тренды.

Главные тренды сезона осень-зима 2021

Блузы с объемными рукавами

Модельер считает эту одежду отличным выбором не только для тех, кто хочет быть стильной, но и для тех, кто хочет скрыть пышные бедра. Благодаря объемному верху фигура будет выглядеть пропорционально.

Приталенные жакеты с поясом

Андре Тан уже отмечал, что одежда оверсайз отжила свое, поэтому следует отдавать предпочтение женственным силуэтам и приталенным нарядом. Жакет с поясом – хороший выбор, который подчеркнет хрупкость фигуры.

Платье-кейп

Если в прошлом сезоне все массово скупали пальто-кейп, то в этом сезоне тренд также остается актуальным, однако модельер советует выбирать платья-кейп.

Объемная сумка-клатч из мягкой кожи

Андре Тан отмечает и важность аксессуаров, которые могут завершить образ. Трендовым и стильным look будет выглядеть вместе с объемным клатчем, который был актуален и летом 2020 года.

Галстук

Дизайнер советует сорвать галстук со своего мужа и добавить ее к своим аутфитам. Он отметил, что смелые модницы будут самыми стильными в этом сезоне.