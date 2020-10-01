Украинский модельер и дизайнер Андре Тан занимается созданием идеальной одежды для женщин. Также он делится фэшн-советами и на этот раз показал вещи, которые не стоит носить осенью этого года.

Украинский дизайнер с мировым именем Андре Тан показал очередную порцию антитрендов этой осени. Модельер надевает самых популярных звезд отечественного шоу-биза, поэтому его мнения прислушиваются 250 тысяч подписчиков на странице в инстаграме.

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Антитренды осени 2020 и советы сезона

Платье с баской

Андре Тан отмечает, что баска всегда добавляла фигуре "аппетитных форм", поэтому может подойти не для всех модниц. Взамен модельер предлагает платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры, которые актуальны в этом сезоне.



Антитренды осени 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Обтягивающие худые

Несмотря на то, что оверсайз уже "отжил свое", обтягивающие худые тоже нельзя назвать трендом сезона. Андре Тан предлагает обратить внимание на удлиненное худи с капюшоном объемного силуэта. Такая вещь в гардеробе является незаменимой, потому что поможет собрать большое количество многослойных образов.



Антитренды осени 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Юбка-плиссе

Если решили приобрести такую вещь, то заметьте: выбирайте длину миди и плотную ткань. Также модельер отмечает: широкая черная резинка на поясе может сыграть с вами злую шутку.



Антитренды осени 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Сапоги - " луноходы"

Андре Тан рассказал, что такая обувь является его любимым на горнолыжном курорте. Но выбирать их для выхода в свет – неправильно. Зато модельер советует приобрести обувь со шнуровкой, потому что такая пара будет точно незаменимой.



Антитренды осени 2020 / Instagram / @andre_tan_official

Тонкие ремни

Такой вариант подчеркнуть талию уже не актуален. Дизайнер советует приобрести один широкий ремень или же несколько тонких. "Экспериментируйте", - пишет Андре Тан.



Антитренды осени 2020 / Instagram / @andre_tan_official