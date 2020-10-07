Один із найпопулярніших українських дизайнерів Андре Тан неодноразово ділився з шанувальницями різноманітними фешн-порадами, а тепер вирішив показати робоче місце, де він проводить час і створює нові колекції для власного бренду.

Успішний модельєр Андре Тан не лише розповідає про трендові речі, а й працює над колекціями для модниць у відповідній атмосфері. На особистій сторінці в інстаграмі він опублікував ролик, де показав екскурсію робочим кабінетом та розповів, що і де у ньому можна побачити.

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Кабінет Андре Тана

Варто зазначити, що дизайн приміщення дуже світлий та мінімалістичний. Маленька і, водночас, простора кімната є чудовим місцем для натхнення. У кабінеті Андре Тана є багато книжок з автографами всесвітньо відомих дизайнерів. Модельєр пишається тим, що має у своїй колекції рідкісні книги.

Також він показав різноманітні статуетки, улюблені парфуми і картину пензля самого Павло Пікассо. Андре наголосив, що саме це полотно є його улюбленим і неабияк надихає. А ще в кабінеті висить фотокартина, на якій зображена модель, що виходить на подіум. Цей твір символізує для Андре Тана погляд в майбутнє.

На робочому столі модельєра можна побачити багато документів. Він зізнався, що постійно має під рукою велику кількість резюме потенційних працівників своєї компанії. Дизайнер особисто спілкується з кожним кандидатом на ту чи іншу посаду, до вибору колективу підходить дуже відповідально і нікому не довіряє цю справу.

Що ще цікавого можна побачити у кабінеті відомого модельєра – дивіться у ролику нижче.