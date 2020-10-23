Осеннее похолодание – отличный повод достать из гардероба стильное пальто или тренч и дополнить его роскошными аксессуарами. Что сейчас в тренде и от какого наряда стоит избавиться, рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

В инстаграме модельер традиционно опубликовал советы, которые помогут модницам даже в осеннюю непогоду выглядеть стильно. Андре Тан учел фэшн-тренды и различные типы фигуры и подобрал вещи, которые в этом сезоне всегда будут выглядеть модно и роскошно.

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Советы от Андре Тана по осеннему наряду

Минимализм и пальто-синонимы

Каждая модница должна подготовиться к похолоданиям и уже иметь в своем гардеробе пальто. Если верхний наряд украинки планируют носить не один сезон, стоит отказаться от лишних украшений и выбрать классический вариант. Кроме этого, Андре Тан отметил, что двубортное пальто станет лучшим выбором для покупки, ведь оно будет еще долго актуальным.

"Чем меньше лишних деталей, тем проще сочетать пальто с разными образами, сочетать его с штанным костюмом или с кожаными брюками и грубыми ботинками. Обратите внимание на натуральную шерсть и кашемир. Ну, а если хочется положить деньги в "швейцарский банк", то покупайте двубортное пальто", – рассказал Андре Тан.

Стоит купить одно классическое пальто / Фото Instagram / @andre_tan_official

Водолазка

Осенью очень хочется носить теплые наряды, которые не лишены стиля. Под это описание идеально подходит водолазка. По словам Андре Тана, ее можно комбинировать с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов. Однако стоит обратить внимание на плотность ткани и не покупать наряд, которое просветляется.

Выбирайте водолазки из плотных тканей / Фото Instagram / @andre_tan_official

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Брюки из эко-кожи

Этот наряд уже несколько сезонов является одним из самых популярных. Однако модницам стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены брюки, ведь так легко превратить трендовый одежда на главный анти-тренд.

Гладкие кожаные брюки отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Умоляю, забудьте о глянцевой и блестящей коже!

– подчеркнул Андре Тан.

Брюки из экокожи – тренд сезона / Фото Instagram / @andre_tan_official

Ботинки челси

Модницам стоит позаботиться и об обуви, которую они выбирают. В 2020 году особенно стильно будут выглядеть ботинки челси.

"Брюки из предыдущего пункта будут отличной парой ботинкам челси. Также мне нравится сочетание длинной юбки и челси больше, чем с моделями мини. Важно: между обувью и подолом не должны оставаться голые ноги, иначе вы визуально будете казаться ниже", – рассказал дизайнер.

С чем носить трендовые ботинки челси / Фото Instagram / @andre_tan_official

Уютный костюм

Штанные костюмы до сих пор остаются главным трендом сезона. Осенью можно обратить внимание на теплые наряды из шерсти или кашемира, которые будут выглядеть стильно и не дадут замерзнуть.

"Уже давно пора побаловать себя костюмом из шерсти или кашемира: брюки-палаццо и объемное худи. Дополняйте образ двубортным пальто и ботинками челси", – добавил Андре Тан.

Брючный костюм остается в тренде / Фото Instagram / @andre_tan_official