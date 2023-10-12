Мері Філліпс – улюблена візажистка Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер та багатьох інших світових знаменитостей. Вона часто ділиться секретами макіяжу, а тепер показала новий трюк.

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Як приховати мішки під очима

Мері Філліпс показала простий прийом, який використовує, щоб візуально підтягнути обвислі риси обличчя та бездоганно приховати мішки під очима.

Вам знадобиться лише 30 секунд та один продукт – це консилер, трохи світліший за ваш натуральний відтінок обличчя. Візажистка називає свій лайфхак методом "трьох точок".

Нанесіть три крапки консилера біля крил носа, на зони під внутрішнім кутиком ока й зовнішнім кутиком ока. Далі ретельно розтушуйте засіб спонжем, пензликом або пальцями, починаючи від носа, підіймаючись вверх до зони під очима й управо до скроні. Не наносьте надто багато продукту, щоб консилер не скочувався у мімічні зморшки під очима.

Як приховати мішки під очима: відео

Консилер висвітлює проблемні зони та створює ілюзію молодшого та підтягнутого обличчя, приховуючи ознаки втоми. Шкіра стає свіжою та відпочилою.