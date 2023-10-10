Артистка та засновниця Rare Beauty є знаковою у багатьох аспектах. Та особливо впливовою вона є у всьому, що стосується манікюру та нових нейл-дизайнів.

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Осінній манікюр Селени Гомес

Кожен новий манікюр співачки, створений її зірковим майстром Томом Бачіком, хочеться повторити. І новий стиль не виняток.

Том Бачік назвав чергові хітові нігті Селени – Golden Glazed Fire Mani. Це вишуканий осінній погляд на тренди манікюру. Майстер манікюру розповів, як можна повторити такий стиль.



Манікюр Селени Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Найперше потрібно попрацювати над формою. У Селени Гомес це "балерина" – довга прямокутна форма, звужена на кінчиках. Далі Бачік наніс два відтінки червоного лаку, щоб добитися ідеального метчу з кольором сукні співачки.

Опісля Том покрив нігті золотистою пудрою, щоб "запалити вогонь" і додати пристрасті. Сяйлива пудра – цілком доступне задоволення, тому кожен може спробувати зробити такий манікюр. Топове покриття ідеально завершило образ нігтів Селени Гомес.



Манікюр Селени Гомес / Фото з інстаграму Тома Бачіка