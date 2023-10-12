Мэри Филлипс – любимая визажистка Гейли Бибер, Кендалл Дженнер и многих других мировых знаменитостей. Она часто делится секретами макияжа, а теперь показала новый трюк.

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Как скрыть мешки под глазами

Мэри Филлипс показала простой прием, который использует, чтобы визуально подтянуть обвисшие черты лица и безупречно скрыть мешки под глазами.

Вам понадобится всего 30 секунд и один продукт – это консилер, немного светлее вашего натурального оттенка лица. Визажистка называет свой лайфхак методом "трех точек".

Нанесите три точки консилера у крыльев носа, на зоны под внутренним уголком глаза и наружным уголком глаза. Затем тщательно растушуйте средство спонжем, кисточкой или пальцами, начиная от носа, поднимаясь вверх к зоне под глазами и вправо к виску. Не наносите слишком много продукта, чтобы консилер не скатывался в мимические морщинки под глазами.

Как скрыть мешки под глазами: видео

Консилер освещает проблемные зоны и создает иллюзию младшего и подтянутого лица, скрывая признаки усталости. Кожа становится свежей и отдохнувшей.