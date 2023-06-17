Якщо не прикріпити огірки до якоїсь опори, то вони почнуть ламатися й висихати. А ще вони будуть спиратися на сусідні рослини, заважаючи їм рости. 24 Канал розкаже, як підв'язувати огірки.

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Як підв'язувати огірки: методи

Горизонтальне підв'язування має свої особливості. Для початку треба встановити на городі 2 металеві труби по 1-1,5 метра, які слугуватимуть опорами для огірків.



Горизонтальне підв'язування / Фото Vetobereg

Вони повинні бути розташовані на відстані один від одного, що відповідає розміру рослин. Зазвичай – це 40-50 сантиметрів.

Між стовпами треба натягнути міцну мотузку.

На кінцях мотузок або тонких стрічок із тканини варто зробити петельки та запхати туди паросток. Петля повинна вільно пересуватися стеблом, а не здавлювати його.

Завдяки вертикальному методу рослини ростуть вгору, що є для них більш природним. А ще – це займає менше простору на ділянці. Для такого способу на також знадобляться 2 міцні труби до 2 метрів. Їх треба міцнити всадити в землю, щоб не рухалися.



Вертикальне підв'язування / Фото "Ремонти своїми руками"

Зверху на стовпи треба повісити мотузку або дріт таким чином, щоб вийшла буква "п".

До цієї горизонтальної основи треба почепити таку кількість мотузок, як у вас кущів. А другий кінець шнурка треба почепити до стебла. Їх треба так натягнути, щоб коли дутиме вітер, стебла сильно не рухалися.

Водночас важливо корегувати пагони навколо мотузки, щоб вони скеровувались вгору.

Дуже простий спосіб – підв'язка огірків до стовпа. Його називають "пірамідою". Він має бути стійкою, оскільки – це наша опора в цій ситуації.



Підв'язка огірків "пірамідою" / Фото "Ремонти своїми руками"

Закладаємо міцний стовп довжиною принаймні 1,5 метра.

На його верхівку прив’язуємо мотузки. Скільки кущів – стільки ж мотузок.

Знизу мотузки треба прив’язати до основ рослин.

У такому випадку огірок самостійно під час росту буде в'язатися по мотузці, аж до самого верху.

Для низькорослих сортів огірків підійде підв'язування на кілки – дерев'яні палички. Їх треба розмітити біля кожного куща. Висота кілка має відповідати висоті сорту. Підв'язувати потрібно до головного стебла мотузками.